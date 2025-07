Egy teherautó megvásárlása önmagában csak részsiker, a folyamat a megfelelő felépítmény kiválasztásával tekinthető véglegesnek. A legtöbbször a teherautó átvétele után még el kell vinni a járművet a felépítményezőhöz. A holland gyártó, a DAF ebben kíván most segíteni a vállalkozóknak, ugyanis az XB szériához saját fejlesztésű felépítményeket kínál, így végeredményben a megrendelt teherautók gyorsabban forgalomba állíthatók.

A Paccar-felépítményprogram az Egyesült Királyságban már sikeresnek bizonyult. Ott évente több száz szállítmányozó rendel ilyen, gyári felépítménnyel ellátott tehergépkocsit. A vállalat leylandi üzemében külön gyártósor áll rendelkezésre az ilyen teherautókra, így biztosítva az állandó minőséget a 7,5-19 tonnás össztömegben készülő DAF New Generation XB modellek esetében.

Ezt a szériát alapvetően városi, vagy regionális szállítási feladatok kielégítésére szánják. Ennek megfelelően kétféle nappali fülkével is rendelhető (Day/Extended Day), de egy hálófülke is megtalálható a kínálatban. Valamennyi kabin esetében a nagy panoráma szélvédő, a mélyre nyúló oldalablakok, továbbá az opcionálisan elérhető járdára néző ablakok biztosítanak kiváló közvetlen kilátást. A most bejelentett gyári felépítményprogram dobozos és ponyvás felépítményeket, valamint Aerobody változatokat is kínál többféle lehetőséggel, a hossz, a magasság, a hátsó emelők, a világítás és további paraméterek terén. Ezek a változatok elérhetők a DAF XB sorozat 10, 12 és 18 tonnás alvázához is.

4 fotó

„Nagy örömünkre szolgál, hogy lehetőséget kínálhatunk ügyfeleinknek arra, hogy teljesen felépítményezett járműveket rendelhessenek DAF-márkakereskedőinken keresztül. Ez a gyári felépítménymegoldás kimagasló gyártási minőséget, tökéletes beépíthetőséget és a lehető legrövidebb átfutási időt biztosítja, így a szállítmányozók hamarabb, a lehető legjobb megbízhatóság mellett útnak indíthatják járműveiket” – jegyezte meg Bart Bosmans, a DAF igazgatótanácsának marketingért és értékesítésért felelős tagja.

A DAF XB motorkínálatában 4,5 literes, négyhengeres (Paccar PX-5), illetve 6,7 literes, hathengeres erőforrásokat (Paccar PX-7) találunk. Ezek 170-370 lóerő közötti teljesítményszinteken érhetők el. Közös jellemzőjük, hogy már alacsony fordulatszám mellett képesek leadni csúcsnyomatékukat, ami 700-850 Nm, illetve 900-1800 Nm között lehet. Mindez gazdaságosabb üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé. Ezen erőforrások készen állnak továbbá a hidrogénezett növényi olaj (HVO) alkalmazására is, amivel akár 90 százalékkal csökkenthető a járművek szén-dioxid kibocsátása („kúttól-kerékig alapon”).