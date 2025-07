A Lihacsov Autógyárban (ZiL) a 131-es típus 1967-1990 között volt gyártásban. Alapvetően a 130-as katonai változatának tekinthető, így számos főegységen osztoznak. Ezek közé tartozik a nyolchengeres benzinfaló, 5996 cm³ hengerűrtartalmú motor, amely 150 lóerős teljesítménnyel rendelkezett. A járművet két darab, egyenként 170 literes üzemanyag-tartállyal szerelték, amiket hamar ki tudott üríteni, ha hosszabb útra indult az ember. Az átlagos fogyasztása 40 liter/100 km volt, ami körülbelül 850 kilométeres hatótávot tett lehetővé.

A ZiL-131-esből számos speciális felhasználású változat született. Ez egyike a tűzoltóautós kivitel, amiből nem mellesleg vízszállító, gépjárműfecskendő, valamint létrás változat is létezett. Kétség nem fér hozzá, elsősorban olyan helyeken vetették be, ahol szükség volt egy terepjáró-képességekkel rendelkező igáslóra. A ZiL-131-es ötsebességes manuális váltóval és terepváltóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a különböző terepviszonyokhoz való alkalmazkodást. Szilárd úton ugyanakkor akár 80 km/órás sebességgel is képes volt közlekedni.

5 fotó

A jármű alkalmas volt az extrém, maximum 58%-os emelkedők leküzdésére. Mit is jelent ez pontosan? Nos, azt, hogy 100 méteres távolságon belül 58 métert emelkedik az út. Mivel ez már több mint 30 fokos hajlásszögnek felel meg, ezért sokkal inkább hegymászásnak nevezhető ez az érték, sem mint emelkedőnek. A teherautó emellett 1,4 méteres gázlómélységgel rendelkezett. Az akadályok leküzdésében természetesen nagyban segítette az összkerék-hajtás is.

Nemcsak ezért volt népszerű: az üzemeltetők megbízható járműnek tartották, mert benzinmotorja kifinomult hő- és fagyvédelemmel rendelkezett. Vagyis akár -40 Celsius fokos fagyban is be lehetett indítani, de a kánikulai meleg sem okozott számára problémát. A felszerelésekkel együtt súlya elérte a 6-8 tonnát, emellett pedig még legalább 3 tonnányi súlyt volt képes vontatni.

Egyes ZiL tűzoltóautók kialakítását a ma Ukrajnában található Pryluky város tűzoltó felszereléseket gyártó üzeme végezte 1984-től kezdődően. Így született meg például a AC-40-137A típusú vízszállító is, amely 2400 literes víztartállyal rendelkezett, 100 literrel nagyobbal, mint a gyári változaté. Gyakran kiegészítették habképző tartállyal is, így a teherautó vegyes oltóanyaggal tudott dolgozni.

Magyarországra a ’70-es évektől érkeztek a ZiL-131-es katonai teherautók különféle változatai. A későbbiekben 200-250 járművet adott át a Magyar Honvédség a különféle ipari létesítményeknek és tűzoltóságoknak. Már azonban többé-kevésbé körülbelül 10 példány maradt műkódékepés, amelyeket időről-időre különféle rendezvényeken megtekinthetnek az érdeklődők.

Jó állapotú ZiL tűzoltóautókat még most is lehet vásárolni. Litvániában például nemrég kapásból hármat hirdettek meg 10 500-12 500 euro, tehát átszámítva 4,1-4,9 millió forint körüli összegekért. Ha pedig valaki csak látni szeretne egyet, akkor a KpST-parkban életnagyságban megnézheti.