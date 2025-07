Bármennyire is átlagosnak tűnik ez a belvízi hajózásra szánt, 200 méter hosszú Mannheim, egyáltalán nem az. A hajót a Rhenus Partnership – a német Rhenus csoport leányvállalata – fogja használni a Dél-Németország, Antwerpen és Rotterdam közötti áruszállításra.

Ahogy a szárazföldi, úgy a vízi szállítás terén is egyre nagyobb hangsúly helyeződik a dekarbonizációra. Éppen ezért ezt a vadonatúj hajót környezetbarát hajtáslánccal látták el. Ennek köszönhetően ötször alacsonyabb nitrogén-oxid kibocsátással rendelkezik, mint a hasonló méretű és felhasználású társai. Mi a titok nyitja? Ez nem más, mint a holland DAF-tól érkező dízel-elektromos hibrid hajtáslánc.

A 4600 tonnás hajóba öt darab Paccar MX-13-as, valamint két villanymotor került beépítésre. A dízelmotorok egy generátorhoz vannak csatlakoztatva, amelyek pedig az elektromotorokkal vannak összeköttetésben. Azok pedig a hajó két propellerét hajtják meg. A beépített hajtáslánc így 2650 lóerős teljesítménnyel (1946 kW) büszkélkedhet. Az öt dízelmotornak nem kell folyamatosan működnie: a hajtásláncot ugyanis egy teljesítményszabályozó rendszer működteti.

Ha a hajó folyásiránnyal szemben, teljesen megrakva halad, akkor valóban szükség van mind az ötre, de folyásiránnyal megegyező irányban elegendő lehet mindössze egy motor használata is. Ez a rugalmasság jelentős, 30 százalékos szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel jár. Hidrogénezett növényi olajjal üzemeltetve pedig ez a karboncsökkentés akár a 90 százalékot is elérheti. Mivel azonban egy extra akkumulátorral és egy hidrogénnel működő belsőégésű motorral is ellátták. így a kikötőknél zéró-emissziós üzemmódban is működtethető.

A Mannheim hajó tehát jó példa arra, hogy a közúti áruszállításra szánt teherautó motorok akár vízi járművek hajtására is használhatók. A Paccar MX-13 motor egy 12,9 literes, soros hathengeres dízelmotor, amelyet elsősorban a DAF teherautókban használnak, különösen a nehéz kategóriás modellekben, mint például a DAF XF, DAF CF és az újabb DAF XG/XG+. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Tatra Trucks is alkalmazza ezt az erőforrást a Phoenix típusú teherautóinál.