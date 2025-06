A német kertészeti vállalkozás, a Ehmann Grüne Räume nemrég olyan teherautót villantott, amelyet bizony körbeleng a vagányság láthatatlan palástja. Közelebbről megnézve azonban nagyon jól szimbolizálja, hogy mivel is foglalkozik a tulajdonosa. Bár egy nappali, R-kabinnal szerelt Scaniáról van szó, ennek ellenére belül is tágas, ami leginkább a kiváló helykihasználásnak és anyagválasztásnak köszönhető. Ugyan van benne egy keskeny ágy, de a német előírások miatt ez nem is tekinthető fekvőhelynek.

A jármű tuningolását a holland Truckinterieurs végezte és kívül-belül alapos munkát végzett. Ennek köszönhetően a közel négyszázezer követővel rendelkező Only Way is Dutch figyelmét is elnyerte. Az utastér tökéletes harmóniában van a belsővel. A motorsátor, az ülések, valamint a fülke hátsó fala világosszürke bőrborítást kapott, de a műszerfalról is ez az árnyalat köszön vissza. Az álmennyezet pedig olyan hatást kelt a mini LED-égőknek köszönhetően, mintha az éjszakai égboltot látnánk.

4 fotó

A fehér kormányoszlop és a szürke kormánykerék hihetetlen menő párosítás. Szokatlan megoldás, hiszen a gyárból kigördülő Scaniák általában sötétfekete műszerfallal készülnek. Azt nem lehetne mondani, hogy ne ügyeltek volna a részletekre, a fülke hátfalára és a műszerfal tetejére ugyanis mohára emlékeztető betétek kerültek, amelyek természetes hangulatot árasztanak. Az összképet a fehér méhsejtekre emlékeztető keretek, valamint a zöld kiegészítő LED-világítás teszi teljessé.

Hajtásáról 16,4 literes Scania V8-as dízelmotor gondoskodik, aminek csodálatos hangja lehet a módosított kipufogórendszernek köszönhetően. A krómozott kipufogókat ugyanis a fülke mögött vezették el, csak úgy mint az amcsi csőrösöknél. Hátsó billenőplatója három irányban dönthető, de ilyen patika állapotában ki gondolna arra, hogy hagyományos célokra használja? Ez egy igazi bemutató teherautó, ami már meg is nyerte első trófeáját.