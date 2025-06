Új dizájnt kap az egyik legnépszerűbb midibusz, a Prestij – tájékoztatta a Vezesst a Temsa. A hazánkban is jelenlévő gyártó immáron 1992 óta, vagyis 33 éve kínálja ezt a típust azon üzemeltetők számára, akik kifejezetten kis befogadóképességű, távolsági utasszállításra alkalmas autóbuszokat keresik. A Prestij tökéletesen alkalmas gyermekek, turisták, vagy munkások szállítására.

Népszerűségét jól tükrözi, hogy bemutatása óta több mint 20 ezer példány készült belőle, amelyek húsz országban futnak beleértve Európát, a Közel-Keletet, valamint Afrikát is. Az első faceliftjére 2016-ban került sor és ha valaki felmegy a típus honlapjára, akkor még mindig az előző megjelenésű Prestij-t láthatja. Ez nem csoda, hiszen az újdonság teljes életnagyságban először az őszi Busworld-ön lesz megtekinthető.

A kicsinyke, mindössze 7,1 méter hosszú és 3,3 méter magas midibusz kormánykerekéről a japán Mitsubishi logója köszön vissza. Nem véletlenül, hiszen a hajtásáról egy háromliteres, 150 lőerős MFBTC erőforrás gondoskodik. A közös nyomócsöves befecskendezést használó dízelmotort a mellső tengely fölé építették be, így lehetővé vált a második ajtó elhelyezése a hátsó tengely mögött. A kialakításnak köszönhetően a farban is sikerült „összehozni” némi ládateret és az összesen elérhető csomagtér kapacitás eléri a három köbmétert. Az erőforráshoz 5+1 fokozatú, manuális váltó csatlakozik, de a Temsa közlése szerint egy 6+1 fokozatú automataváltó is rendelkezésre áll opcionálisan, pontosan az európai piaci elvárások miatt.

4 fotó

Hányan utazhatnak ezen a pöttöm buszon? Nos, egy nagyobb osztály elfér rajta, ugyanis 29 ülés található a fedélzetén, a sofőrét nem számolva. Az utastér szellőzéséről légkondicionáló gondoskodik, amelynek a turista buszokhoz hasonlóan az ülések felett is vannak egyénileg szabályozható légbeömlői. A digitalizáció a Prestij világába is megérkezett, a kormány mögötti műszeregység ugyanis már teljesen digitális.

A vezető munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint például az elektronikus menetstabilizáló, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, vagy az opcionálisan elérhető tolatókamera, illetve tolatóradar. Az új Prestijben emellett már fáradtságérzékelő, holttérfigyelő, intelligens sebességszabályozó, fejlett vészfékező rendszer is megtalálható.

Az új Temsa Prestij megjelenését éles vonalak, LED-technológiás fényszórók, valamint sportautókra emlékeztető lökhárító jellemzi. Ez a fajta markáns és vagány dizájn eddig idegen volt a török gyártótól, de Evren Güzel, a cég ügyvezető igazgatója szerint a jövőben ez a fajta dizájn lesz az uralkodó a Temsa midibuszainál.

A török gyártó gőzerővel fejleszti turista buszait, két éve például olyan példányt mutatott be, amelyet üzemanyagcellával szereltek. Arról a buszról ezen a linken érhető el több információ.