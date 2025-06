A világ nagyvárosainak úthálózata egyre nehezebben támogatja a gépjárműveket, ugyanakkor a városokban élő és dolgozó embereknek nem csökkennek a logisztikai igényei: a csomagok és egyéb küldemények célba juttatására tehát olyan megoldásokat kell keresni, amelyek sem az utakat, sem a parkolóhelyeket nem terhelik.

Az önvezető vagy hagyományos mikrofurgonok kapacitása jellemzően túl csekély, a Honda által támogatott start-up, a Fastport ezért egy teljesen más megoldást dolgozott ki. Az eQuad valójában nem több egy négy kerékre szerelt, méretes doboznál, könnyűvé és kompakttá pedig az teszi, hogy meg sem próbálja autóként eladni magát.

A guruló doboz elé szerelt vezetői hely első pillantásra egyszerű biciklinek tűnik, némi szélvédelemmel. Ennél azonban fifikásabb a dolog: az eQuad ugyanis elektromos hajtású, és ha a vezető pedálozni kezd, azzal nem a kerekeket hajtja, hanem áramot fejleszt (ha jól értjük a koncepciót.)

A kerékpáros formátum és méretek (ld. alább) előnye, hogy az eQuad a kerékpárutakon, bringasávokon közlekedhet. A félig nyitott fülke nem csak a szél, de az UV-sugárzás ellen is véd, rendelkezik szellőző ventilátorral, és állítólag egyenetlen úton is kényelmesen rugózik. A fékek regeneratívak, tehát lassításkor is áramot termel a szerkezet. A hatótávolság ezzel együtt sem óriási, ami városban nem probléma, főleg azért, mert az akkumulátor gyorsan és könnyen cserélhető.

Az eQuad két méretben, és többféle felépítménnyel lesz rendelhető, de a várakozások szerint a felhasználók nem megvásárolni fogják a járművet, hanem flottaszolgáltatásaként veszik majd azt igénybe. Ez azt is jelenti például, hogy a fedélzeti infotainment rendszerbe mesterséges intelligencia alapú flottakezelési, fuvaroptimalizálási szolgáltatásokat is beépítenek.

Az első példányok már az év vége felé megjelenhetnek Európában és a tengerentúlon, a tömeggyártás egy év múlva indulhat be.

Fastport eQuad műszaki adatok (prototípus)

Kicsi Nagy Jármű hosszúsága mm 3400 3650 Jármű szélessége mm 1000 1200 Jármű magassága mm 2100 2100 Doboz hosszúsága mm 1905,5 2389 Doboz szélessége mm 975 1216 Doboz magassága mm 1460 1525 Max. hasznos terhelés kg 145 295 Végsebesség km/óra 20 20 Hatótáv max. terhelésnél km n.a. 37

