A Kei-Car törpeautókra vonatkozó szabályoknak megfelelően bőven 4 méter alatti hossz és kétharmad literes turbómotor határolja be a Daihatsu Tsumu Tsumu lehetőségeit. Ezzel azonban vége is a korlátoknak, mert a picurka teherautó tele van ötletekkel.

Csuklós vezetőoldali ajtó...

A legérdekesebb a vezetőautó, amely nem csak, hogy hátrafelé nyílik, azt egy furcsa, dupla zsanéron keresztül teszi, így akkor is kényelmesen beszállhat a paszentos vezetőfülkébe a pilóta, ha szorosan ráparkoltak, vagy sikátorban kell kiszállnia.

A jármű valójában platós, ám a Daihatsu egy különleges, leszerelhető felépítményt is tervezett hozzá. Ebben a dobozban szállíthatjuk például azt a mezőgazdasági (permetező?) drónt, amely aztán a doboz tetejéről indulhat munkába, és oda szállhat vissza. Más tárolórendszer is kialakítható a boxban – a Daihatsu például egy lakómodult is elképzelt, de erről sajnos nem adtak közre képeket.