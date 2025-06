Minden talpalatnyi hely elkelt a különleges a Volkswagen Transporter Type 1-es 75 éves évfordulójára nemrég szervezett esemény alkalmából. A nagy érdeklődést jól jelzi, hogy várólista alakult ki a Salzburgringen rendezett programra. A nagyszabású találkozóra a Vezess is meghívást kapott, így felkutathattuk a legkülönlegesebb és legérdekesebb Bullikat.

A modell gondolta gondolata már az 1930-as években felvetődött. Ferdinand Porsche a Bogár tervezési fázisában felvetette egy áruszállító gondolatát. 1940-es évek elején aztán szabadalmaztatták azt a csővázas alvázkeretet, amely előrevetítette a későbbi Transporter szerkezetét. A projekt azonban akkor kapta meg az „isteni szikrát”, amikor egy bizonyos Ben Pon holland kereskedő, a VW-gyárban lévő Plattenwagen kapcsán megrajzolta a Bulli ősét egy jegyzetfüzetben. Ez a bizonyos 1947. március 23-án kelt vázlat aztán beindította a folyamatokat. Két prototípus is készült, végül a másodikat 1949. november 12-én mutatták be a sajtónak. A kis Bulli sorozatgyártása pedig 1950. március 8-án indult el.

Az immáron hét generáció óta készülő modell történetéről korábban már beszámoltunk. Ezúttal a fesztivál öt legérdekesebb példányára fókuszálunk, kiemelve őket abból a színes Bulli-forgatagból, ami végig jellemezte a rendezvény három napját. Rögtön az elején leszögeznénk: ez nem nosztalgia találkozó, nem is kültéri múzeumi rendezvény. A Salzburgringre a többség működőképes, féltve őrzött és használatban lévő Transportereket hozott ki. Akár ottalvós jegyet is kérhettek a résztvevők, azaz kempingezhettek is a kiállítani kívánt járműben.

Nézz szét velünk a találkozón:

Klasszikus szomjoltó

Bár a Bulli kezdetben zárt áruszállító változatban készült („Kastenwagen”) érhető módon leginkább a személyszállító változatok örvendenek nagy népszerűségnek az ilyen és ehhez hasonló találkozókon. Kivétel képez ez alól ez a Lauterbacher sörszállító, amelyet több mint 10 évvel ezelőtt újítottak fel, de még mindig úgy néz ki, mintha csak most száradt volna meg rajta a festék.

Ezt a kivitelt kifejezetten a különféle árukat szállító kisiparosoknak szánták, népszerűsítésekor nagy hangsúlyt kapott, hogy oldalfalainak nagy és sík felületei ideális lehetőséget biztosítanak a reklámok elhelyezésére. 1951-ben a márka egy reklámkatalógust is kiadott, amiben 100, a legkülönfélébb cégek által üzemeltetett Transporter kisteherautót mutatott be. Feljegyzések szerint egy Sinalco-fényezésben pompázó T1-es tekinthető a legrégebbi, reklámfelirattal ellátott Transporternek, amelyet 1950 júliusában, tehát közel 75 évvel ezelőtt helyeztek forgalomba.

Érdekesség, hogy a zárt áruszállító alig került többe egy VW Bogárnál akkoriban, ugyanis 5850 német márkát kellett érte fizetni. A rendezvényen igazi különlegességnek számított ez a mosogatószekrénnyel és sörcsappal ellátott, magastetős Bulli.

Villogós Bulli

A találkozón a második generációs (T2) Transporterből sem volt hiány. Közülük is talán az egyik legkülönlegesebb példánynak az a duplakabinos változat számított, amely nagyon sokáig tűzoltóautóként, azon belül is felszerelés szállító teherautóként volt szolgálatban. Alapját egy Type 26/16 DOKA kivitelű variáns adja, amely nyitott platós kivitelben gurult le a gyártósorról. Eredetileg 1977 május 16-án gördült ki a gyárkapun, majd 1979 májusáig az ÖMW használta, ezt követően az osztrák-szlovák határtól nem messze található raggendorfi tűzoltósághoz került, ahol egészen 2011-ig használták.

A mindössze 2,3 tonnás legnagyobb össztömeggel rendelkező jármű hajtásáról négyhengeres, 50 lóerős (37 kW) teljesítményű Otto-motor gondoskodik, amellyel akár 105 km/órás végsebességre is képes, és amely mindössze 11 liternyi üzemanyagot gurít le a torkán 100 kilométeren. A maga idejében – tehát 1967 – 1979 között – többféle tűzoltósági változat is készült belőle. Létezett létrás, zárható málhatérrel, valamint vízoltásra is képes példány a T2-esből.

Svájci vendég

A találkozón tiszteletét tette egy svájci változat is, egy magastetős T2-es furgon, amelyet lakóbusszá alakítottak át. Az alapot áruszállító kivitel adta, a belsejét teljes egészében az amerikai autós bisztrók stílusának megfelelő berendezésekkel tették otthonosabbá. A jobbkormányos furgon tolóajtajának elhúzásával piros-fehér bőrborítású priccs, valamint asztal tárul elénk, a sarokban pedig ki piros hűtő kapott helyet. Az említett hatást tovább fokozza a piros-fehér járólapokra emlékeztető padlóburkolat. A hátsó traktusban kétszemélyes ágy található, így aki ilyennel rendelkezik bejárhatja vele Európát.

Érdekességek a Bulli történelméből A Porsche 1940-ben jegyeztette be a szabadalmát, amiben a Bogár erőátviteli szerkezete kiálló motorház nélkül helyezkedik el a járművön.

1949. március 11-én tesztelték az első, Bogár-alvázra épített prototípust. Ezután a teszteket le kellett állítani, mert az alváz nem bírta el az új karosszéria és az eltérő teherelosztás által kiváltott torziós és hajlító erőket. Új prototípust építettek, amely már létravázzal rendelkezett és megfelelt a teherbírással kapcsolatos követelményeknek.

A T1-est a gyár házon belül alapvetően Type 2-es nevezte, az előző pontban megfogalmazott okok miatt.

1953. március 23-án kezdték el összeszerelni az első brazil Volkswageneket. 1975-ben a T2-es szériagyártása kezdődhetett el, amelyet egészen 2013-ig gyártottak Brazíliában.

Nem sokkal volt drágább a Bogárnál: 1963 szeptemberében egy Bogár 4980 német márkába, egy szimpla fülkés pick-up Volkswagen T1-es pedig 5995 német márkába került.

1980-as évek elején a piac és a technológia is készen állt a Transporter négykerék-hajtású változatára. A Syncro névre keresztelt rendszert az osztrák Steyr-Daimler-Puch AG-vel közösen fejlesztették ki, amely nagy tapasztalattal rendelkezett az ilyen típusú meghajtások terén. A T3-as Syncro kezdetben 78 lóerős 1,9 literes benzinmotorral és 68 lóerős turbódízel motorral gördült le a gyártósorról. Nemcsak a T3-asból, hanem már a T2-esből is készültek összkerékhajtású változatok.

Az 1970-es években testvért kapott a Transporter az LT-személyében. Ez jóval nagyobb, 2,8-3,5 tonnás teherbírással rendelkezett.

1990-ben érkezett meg a T4-es, amely már orrmotoros volt, ezzel véget vetett a farmotoros Transporterek uralmának.

A Bulli filmsztárrá vált: az 1985-ben forgatott Vissza a jövőbe egyik jelenetében például egy Volkswagen Deluxe látható.

Négykeréken kényelmesen

Az 1979-ben bemutatott T3-as volt az utolsó farmotoros Volkswagen Transporter. A fesztiválon egy lakóautó felépítménnyel ellátott változatot is megnéztünk. Nemcsak külsőleg hozza gyerekorunk hangulatát, de 1980-as évek szín- és anyaghasználata masszívan tetten érhető belül is. Elég csak az étkezőnél, az üléspadok barna kárpitjára, vagy a mahagóni színű faajtókra gondolni.

És hol hajthatjuk álomra a fejünket ebben a Tranyóban? Nos, a vezetőfülke feletti, kétszemélyes ágyon, amelyhez még egy nagyobb tetőablak is dukál, így több fény jut be az utastérbe. A rendezvényre elhozott VW T3-as lakóautó nem gyári példány, de egyébként Autosleeper néven lehetett rendelni olyan Tranyót ebből a modellgenerációból, amelynek kitolható volt a teteje és az így előálló sátorban akár ketten is elfértek. A rendezvényen egy másik T3-as is látható volt, Biomobil lakófelépítménnyel. Az viszont egy utólag modernizált példány volt.

Nyerges Transporter

A légészvesztőbb átalakítások egyike az az ikerlámpás Transporter T3-as, amelyből nyerges vonatót építettek. A németországi Stahl Exclusiv alapos munkát végzett, olyan igényességgel nyúlt az alapmodellhez ahogyan csak a midi busz karosszálók szoktak. A T3-as sportos lökhárítót, tető légterelőt, illetve egyedi fényezést kapott, de a külső visszapillantó tükröket is áramvonalas házakkal látták el.

A modell hátulról sem éppen tucatdarab, a lámpasor nem gyári, ahogyan a kerékjárati íveket összekötő, karosszéria színére fújt oldalsó védőburkolat sem. A speciális Transporterben összesen öt fő utazhat, akik ráadásul kényelmes bőrborítású ülőalkalmatosságokon foglalhatnak helyet. Ebből a kivitelből összesen öt példány készült és a fülke hátsó ablakán olvasható felirat szerint a fesztiválra a második legyártott példányt hozták el.

A salzburgi találkozón egymást érték a T1-es Samba buszok, de a Westfalia kivitelű Bullikból sem volt hiány. Hazánkat két darab T1-es képviselte az NV Oldtimer jóvoltából, amely egy korabeli Ikarus Farosra emlékeztető 23 ablakos T1 Samba busszal, illetve egy nyitott rakfelületű T1-essel látogatott el a kiállításra. A résztvevők emellett akár eredeti, bontott Bulli alkatrészeket, korabeli relikviákat, könyveket, modelleket, ajándéktárgyakat és prospektusokat is vásárolhattak. Aki pedig ki akarta próbálni, hogy milyen a Bulli életérzés, az a Salzburgringen mehetett egy kört valamelyik kultikusnak számító furgonnal.

Aki ide eljött, az nemcsak egy varázslatos időutazásban vehetett részt. Hanem bepillantást nyerhetett abba a korszakba, amikor a kempingezés még nem volt úri huncutság, hanem egyenesen lehetőség volt a családok számára. A Bulli-történet dicső fejezete természetesen nem ér véget, hiszen egyfelől a Transporter már a hetedik modellgenerációnál jár, de a Bulli-életérzés valódi örököse, a VW ID.Buzz is megkezdte világhódítását, megadva ezáltal a fiatalabb generációknak is ugyanazt a klasszik életérzést, amit a T1-es annak idején kínált: a minimalizmust, egyszerűséget, stílusos, tetszetős küllembe csomagolva. Égjen hát mind a hetvenöt gyertya a Bullit-tortáján!

