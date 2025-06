Ismét kitört az Etna, több kilométer magas hamufelhőt kezdett el kilövellni az égbe. Legutóbb 2023 novemberében volt hasonlóra példa, de mivel még egy most is működő, aktív vulkánról van szó, így ez „benne van a pakliban”. A kitörés következtében kis mennyiségű finom vulkáni hamu hullott a közeli Piano Vetore térségében. Emellett a kráter déli peremén is megjelentek kisebb láva folyások, amelyek aggodalomra adhatnak okot.

Már az ókori görögök is jegyeztek fel vulkáni tevékenységet az Etnára vonatkozóan, de napjainkban is folyamatosan dokumentálják a vulkán működését. Erre már csak a környező települések, így Taormina, Giardini Naxos, vagy éppen Mascali lakói miatt is szükség van. A helyiek ugyanakkor hosszú ideje építenek a turizmusra. Éppen ezért terepjárós, vagy teherautós túrákat kínálnak a turisták számára, akik előszeretettel sétálnak a vulkán lankáin, mivel a kráterhez közel eső helyeken gyakran meleg a föld.

Az évszázadok, évtizedek alatt az ott élők megtanulták tisztelni a vulkánt, előfordult ugyanis korábban, hogy magasabbra építkeztek, az így felépített házakat aztán elöntötte a forró láva. A kráter és környéke holdbéli tájnak tűnik, de akadnak a hegy lábánál is olyan részek is, amelyeket láthatóan a láva formált. Az ott élők tudják, hogy mikor merre szabad közlekedni, éppen ezért célszerű hallgatni rájuk.

5 fotó

A turisták kissé vakmerőbbek, hiszen szeretnék testközelből látni a természeti jelenséget, valamint a láva által alakított hegyvidéki tájat. Ilyenkor jól jöhetnek az olyan off-road közlekedésre alkalmas teherautók, mint például az átalakított Unimogok, amelyeknek se szeri se száma. Egyes idegenvezetők dzsippek hátuljában viszik a turistákat, de az utasszállítós felépítménnyel rendelkező Unimogokban sokkal több ember fér el. Többnyire 22-26 személyesek. Ezekből éppúgy találni korábbi, mint a jelenlegi modellgenerációhoz tartozó változatokat.

Közös jellemzőjük, hogy a turisták gyakorlatilag ugyanolyan kényelemben utazhatnak rajtuk, mint mondjuk egy helyközi autóbuszon. Széles és magas, ragasztott oldalüvegeken keresztül készíthetik el az emlékezetes fotókat és videókat az Etna csúcsáról. A legújabb változatokon már légkondicionáló is van, ami kifejezetten jól jön a párás szicíliai nyári délutánokon. Változó, hogy ki mennyire merészkedik fel az Etnához. Akad egy unimogos társaság, amelyik 1800 méter magasan kezdi a túrát, ami azért nem rossz, ha azt nézzük, hogy a tűzhányó 3403 méter magas. A lávafolyások miatt a magassága egyébként folyamatosan nő.

Alapvetően a legmagasabban elérhető pont jelenleg 2900 méteren van. Vagyis ez az, amit még biztonságosan meg lehet közelíteni. 2023-ban helyezték forgalomba a legújabb Unimogokat az U5093-asok személyében. Ezek hajtásáról 13 literes, 230 lóerős, OM 934 típusú dízelmotorok gondoskodnak, amelyekhez 8 fokozatú manuális váltó csatlakozik. Hasmagasságuk 480-493 mm között alakul, vagyis a nagyobb árkokban való közlekedés sem jelentenek számukra problémát. A jól bejáratott, aszfalt nélküli utakat azonban a sofőrök nem szívesen kerülik el a hegyen uralkodó omlásveszély miatt. Az Etnát tisztelni kell és nemcsak azért, mert még mindig él, hanem azért is, mert a meggondolatlanságért magas árat kell fizetni itt.

Ezek a teherautók nemcsak arra jók, hogy turistákat szállítsanak velük, hanem olyan kritikus szituációkban, mint például a most hétvégi, akár a hegy tetején tartózkodók gyors evakulására is lehetőséget biztosít.