A most következő történet középpontjában a hűség áll. 100 esztendő nem kevés idő, és alapvetően kevés fuvarozó, vagy logisztikai cég mondhatja el magáról, hogy már legalább ennyi éve működik. Az osztrák Gartner KG azonban éppen ilyen. A Lambach-i székhelyű céget még Peter Gartner alapította 1918-ban és az azóta eltelt 107 évben hatalmas vállalattá nőtte ki magát. A cég jelenleg nyolc országban van jelen Európában, összesen 22 telephellyel és 3880 dolgozóval. Emellett öt logisztikai központjuk van Ausztriában, Németországban, Magyarországon és Romániában.

A cég életének legalább felét egy márka teszi ki: immáron több mint 50 éve a bajor MAN mellett teszik le a voksukat. Ez nem kis teljesítmény a számok által uralt fuvarozás és logisztika világában. A sikert még az F8-as típus alapozta meg, amely a V8-as erőforrások helyett a hathengeres dízelmotorokat részesítette előnyben. Az Év Teherautója verseny történetében először, 1978-ban éppen egy MAN 19.280F típusú nyerges vontató viselhette megtisztelő címet, amelynek hajtásáról hathengeres,280 lóerős erőforrás gondoskodott.

A Gartner aztán nemcsak ebből, hanem az F90-es típusból is rendelt, amely 1986-ban jelent meg. Ez a modell újratervezett, aerodinamikusabb kabinnal, valamint légellenállási szempontból is kedvezőbb kialakítású lökhárítóval rendelkezett. A mücheni székhelyű cég erőfeszítéseit siker koronázta, ugyanis 1987-ben is viselhették az Év Teherautójának járó elismerést.

Az osztrák cég flottájának 80 százaléka még most is MAN márkájú tehergépjárművekből áll. 2018 és 2025 között összesen 2300 teherautót szállított le az MAN számukra. Mindez a jövőben sem fog változni túlságosan, mivel a Gartner nemrég 1200 MAN TGX típusú nyerges vontatót vásárolt, amelyeket 2028-ig fognak üzembe helyezni. Ezek többsége várhatóan a tavaly bemutatott D30-as, hathengeres dízelmotorral fog készülni, amely a PowerLion hajtásrendszer része. A 13 literes erőforrás a 380-560 lóerő közötti teljesítménytartományt fedi le. A motorhoz 14 fokozatú MAN TipMatic sebességváltó csatlakozik.

A Gartner tehát alapvetően a dízelre és az MAN márkájú teherautókra épít, de nemrég átvették az első tisztán elektromos hajtású eTGX vontatójukat is.