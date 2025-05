Tris névre hallgat az a kishaszongépjármű, amelyet alapvetően a városi áruszállítás kívánalmainak megfelelően terveztek meg. Hogy miért ez a neve? Nos azért, mert három kereke van, no meg azért is, mert háromféle – síkplatós, pick-up, valamint fülkealvázas – kivitelben fogják gyártani. Ennek köszönhetően gyümölcs vagy faáruszállításra, de akár büfékocsis felépítmények fogadására is alkalmas lesz.

A Tris 3,17 méter hosszú, fordulóköre pedig alig 3,05 méter. Ennek köszönhetően ideális lehet a szűk és forgalmas belvárosi utcákon történő használatra. A rakfelülete 2,25 négyzetméter, ami alkalmassá teszi egy szabvány méretű euroraklap fogadására. Összesen 540 kilogrammnyi áru szállítható vele, össztömege pedig alig haladja meg az egy tonnát.

A jármű hajtásáról 9 kW-os, vagyis 12,2 lóerős, 45 Nm-es nyomatékú villanymotor fog gondoskodni, amellyel maximum 45 km/órás sebességgel lehet vele közlekedni. Az elektromotor a 6,9 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátorról nyeri a működéshez szükséges áramot. Egy feltöltéssel 90 kilométert tud megtenni, töltése pedig várhatóan 3,5-4,40 órát vehet igénybe, hagyományos 220 V-os otthoni csatlakozó segítségével.

A Trisben ülő sofőrök korszerű vezetőtérrel számolhatnak, ugyanis digitális műszerfallal fog rendelkezni, amelyről többek között az akkumulátor töltöttsége vagy a rendelkezésre álló hatótáv is leolvasható. Bár a fülkéje nem nevezhető grandiózusnak, azért lesz benne néhány tároló a sofőr személyes tárgyainak. Ezek összkapacitása alig éri el a három litert.

A Fiat újdonsága a magyaroknak a Piaggio hasonló konstrukciójú teherszállítóját juttathatja eszébe. Az a jármű is számtalan feladatra volt alkalmas, dacára annak, hogy hasonlóan kis méretű volt, mint a Fiat Tris.

Az újdonság Marokkóban fog készülni, és alapvetően közel-keleti, valamint az észak-afrikai piacokat célozzák meg vele.