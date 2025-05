2024-ben mindössze két darab elektromos hajtású busz állít forgalomba a Zöld Busz Program keretében, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásának köszönhetően. Az idei évben pedig várhatóan 24 példánnyal bővül az állami támogatással vásárolt e-busz flotta Magyarországon.

A program ugyanakkor nem ér véget, hiszen a HUMDA a Vezess érdeklődésére közölte, hogy pályázatot ír ki zéróemissziós, akkumulátor-elektromos hajtású autóbuszok beszerzésére, valamint a hozzájuk kapcsolódó nyilvános töltő infrastruktúra kiépítésére. Ahogy korábban, úgy most is a felhívás a 25 ezer fő alatti településeken működő szolgáltatókra vonatkozik.

A támogatási kérelmeket május 5-étől lehet benyújtani és midi, szóló, valamint csuklós kivitelű autóbuszokra egyaránt vonatkozik. Erre 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyből a HUMDA számításai szerint hat darab elektromos hajtású buszt lehet vásárolni. Az újonnan beszerzendő buszok várhatóan a jövő évben állhatnak forgalomba.

5 fotó

Legutóbb Komáromban adtak át állami támogatással beszerzett villanybuszt a MÁV-csoport részére. A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program eddig 140 darab elektromos busz vásárlását tette lehetővé. Számítások szerint egyetlen egy elektromos autóbusz egy év alatt 15 ezer tonna szén-dioxiddal csökkenti a károsanyag-kibocsátást, amit nagyjából 210 darab lombos fa tudna feldolgozni.

Az elektromos városi buszok terjedése európai trend. Jelenleg az újonnan forgalomba helyezett autóbuszok közel fele elektromos hajtásrendszerrel rendelkezik az Európai Unióban. Öt évvel ezelőtt azonban ez az arány még csak 12 százalék volt.

Magyarországon három gyártó érdekelt jelenleg az elektromos buszok terén. Az Ikarus immáron 2016 óta fejlesztenek elektromos hajtású buszokat. A kínálatukban a negyedik generációs szóló buszuk mellett, egy midi változat is megtalálható. A legendás buszgyártó versenytársának idehaza a Credobus tekinthető, amely egy ideje szóló és csuklós akkumulátor-elektromos buszt is kínál. A tavalyi év óta pedig a bajai Ganz GTKB Kft. is kínál zéróemissziós midibuszt. A HUMDA pályázatának köszönhetően ismét esélyt kaphatnak a hazai gyártók az e-buszok eladására.