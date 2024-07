Már csak a típusbizonyítványra vár a legújabb magyar elektromos autóbusz. Ezután a modell hivatalosan is elindulhat a közbeszerzési tendereken idehaza, vagy akár máshol a régióban – derült ki a Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. (GTKB) szerdai sajtótájékoztatóján.

A kétezres évek elején a GTKB Kft. szakemberei a korábbi Ganz-Transelektro Zrt színeiben a lengyel Solaris céggel dolgoztak együtt és sikeresen több mint 150 darab trolibuszt szállítottak le közösen különféle megrendelőknek. Ganz- Solaris Trollino 12-esek még mindig róják Budapest, illetve Debrecen útjait, noha fiatalnak már nem nevezhetők.

A GTKB eltökélt szándéka, hogy bekapcsolódjon a buszgyártásba, ezért néhány évvel ezelőtt elkezdték keresni azt a buszgyártót, aki partner lehet ebben a történetben. Szóba került a Solaris is, de az a cég ezen a téren immáron lengyel vállalattal működik együtt, így nem is volt esély a korábbi Ganz-Solaris együttműködéshez hasonló együttműködés létrehozására. A cseh SOR viszont nyitott volt az együttműködésre, amely az EBN 8,5 típusú elektromos buszát – jobban mondva – annak kasztniját tette bele a közös munkába.

Fejlesztés támogatásból

A 8 méter hosszú, 2,52 méter széles és 2,92 méter magas busz ideális alapnak tűnt, hiszen eleve villanybusznak született. Ráadásul hosszú ideje, több mint 12 éve van gyártásban. Az újdonság teljes elektromos hajtásrendszerét ganzos mérnökök tervezték és építették meg, meglehetősen gyorsan. A kivitelezés, a szerelés és az üzembe helyezés teljes egészében a több mint 70 éves múltra visszatekintő bajai Ganz-gyárban valósulhatott meg. A cég a fejlesztésre 281,24 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Ginop Plusz alapon keresztül.

Kevés a midibusz a nemzetközi piacon, a legnagyobb gyártók nem erre a méretre specializálódnak. Azt látjuk, hogy évről évre nő az igény az elektromos hajtású, közepes méretű városi járművekre. A koronavírus-járvány felgyorsította ezt a folyamatot, változnak a közlekedési trendek, sok járaton visszaesett az utaslétszám. A midibusz hatékony alternatívát kíván az utasok szállítására” – mondta el Pencz Rudolf, a GTKB Kft. ügyvezető igazgatója.

Az újdonság kapcsán rögtön szemet szúrhat, hogy elől csak egyszárnyú, 810 mm-res ajtóval rendelkezik, a második ajtó viszont már kétszárnyú és normál szélességűnek mondható (1210 mm). Az utasok fel- és leszállását nagyban segíti, hogy az autóbusz kétharmad részben alacsonypadlós, csak a második ajtótól kezdődően kell némi dobogót leküzdeni ahhoz, ha valaki a jármű hátuljában kíván helyet foglalni. Apropó hátsó traktus: feltűnő lehet még, hogy nincs a buszon hátsó ablak.

Ez annak köszönhető, hogy lényegében minden fontosabb elektromos komponenst a busz hátuljába építettek be. Oda került többek között 3-3 darab lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (NMC) akkumulátor, amely ciklusállóságáról, mélykisütéstűrő képességéről, széles üzemi-hőmérséklet-tartományáról és alacsony tömegéről ismert. Az energiatároló csomag folyadék hűtést alkalmaz, megóvva ezzel a cellák károsodását nagyáramú töltés esetén. A folyadékhűtést egy 24V-os keringető szivattyú biztosítja. A hulladékhő ugyanakkor felhasználóható az utastér fűtésére és páramentesítésére is.

Visszatöltés a hálózatba

A Ganz az elektromos hajtásrendszer mellett két töltőberendezést is kifejlesztett. Az egyik 350A-es pantográfos töltő, a másik pedig egy CCS2 szabványú, 120 kW teljesítményű töltő. Utóbbi egy időben két személyautó (60-60 kW) töltésére, vagy egy busz 120 kW-os töltésére alkalmas. A kis Ganz-SOR elektromos midibusz egy feltöltéssel körülbelül 300 kilométert tud megtenni. Érdekesség, hogy kétirányú töltési technológiával is felszerelték (V2G), ami azt jelenti, hogy szükség esetén áramot lehet belőle visszatáplálni az elektromos hálózatba. Ennek köszönhetően ez a busz a megújuló energián alapuló közösségi energiafelhasználás fontos alkotóeleme lehet.

Hajtásáról 120 kW (163 lóerős) névleges teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely egy kardántengelyen keresztül hatja meg a hátsó tengelyt. A busz feszültség inverteres hajtással, valamint fékszaggatóval és fékellenállással rendelkezik. Ezek biztosítják az átmenet nélküli villamos fékezést minden körülmény között.

Az újdonság 16 darab ülőhellyel és 32 állóhellyel rendelkezik ( 4 fő/m2 -res értékel számolva). Az utastér légkondicionált, de az autóbusz nyitható ablakokkal is fel van szerelve. Jól láthatóan nemcsak a külsejét, hanem a belsejét is a BKK elvárásainak megfelelően alakították ki. Erre utal a világoskék szín, az ülések kárpitozása, valamint kapaszkodók kék színe. Az utastájékoztató rendszer viszont egyelőre még hiányzik belőle. A második ajtóval szemben kerekesszékes utas, vagy babakocsi szállítására is lehetőség nyílik.

Lesz jövője?

Az újdonsággal a sajtó munkatársai a Városligetben tehettek egy kört, amit hiba nélkül teljesített. A vállalatnál bíznak abban, hogy a Ganz-SOR midibusz kellően meggyőző lesz ahhoz, hogy az Arrivabus ezzel induljon a BKK 20 darabos, mindibuszos tenderén. A cég egy kaposvári 2+1 darabos tenderben is lát fantáziát. Jelenleg az elsődleges cél számukra az, hogy idehaza megjelenjenek az elektromos buszok piacán. Később viszont a SOR-ral való együttműködés kiterjesztésével akár Csehországban, vagy a közép-kelet európai régióban is megjelenhetnek Ganz-hajtással szerelt villanybuszok.

A cég első emberei szerint az sem elképzelhetetlen, hogy később 9,5 és 11 méter hosszú cseh buszokba is beépítik majd ezt a hajtást. „A SOR évi 500-600 darabos kapacitással rendelkezik, mi pedig évente körülbelül 20-40 darab autóbuszt tudunk ellátni elektromos hajtásrendszerrel. Később szeretnék ezt a kapacitást tovább bővíteni a piaci igények függvényében” – árulta el a sajtótájékoztatón Nemes Péter, a GTKB Kft. fejlesztési mérnökiroda vezetője.

Annyi bizonyos, hogy a Ganz márkanév jól cseng a hazai üzemeltetők körében, így könnyen lehet, hogy több megmérettetésben is kedvező fogadtatásra találnak majd.