A hosszú távú fuvarozás kemény munka, ahol a járművezetők napokat, sőt heteket úton vannak. Az autópályák végtelen kilométerei, a különböző időjárási körülmények és a távolság a családtól komoly fizikai és mentális megterhelést jelenthet. Éppen ezért vált az utóbbi években egyre fontosabbá, hogy a kamionok kabinjai ne csak funkcionálisak, hanem kényelmesek és élhetőek is legyenek.

A modern, luxuskivitelű kamionfülkék mára gyakorlatilag mozgó minilakásokká váltak, ezek közül mutatunk most néhányat.

Freightliner Cascadia

A pihenőidő alatt a sofőröknek lehetőségük van teljes értékű alvásra a kabinban található kényelmes, akár 90 cm széles, rugós matraccal felszerelt ágyakon. Sok modellben dupla ágy is található, így váltott sofőrök is használhatják, vagy akár vendég is alhat a járműben. A sötétítőfüggönyök, a szabályozható klíma, illetve az átgondolt világítás biztosítja a nyugodt környezetet.

Peterbilt 579

A modern kamionok kabinjai szinte mindent tudnak, olyanok, mint egy okosotthon. Nagy méretű, érintőképernyős műszerfal, navigációs rendszer, vezetéstámogató rendszerek (például sávtartóasszisztens, adaptív tempomat), hűtőszekrény, mikrohullámú sütő és akár televízió is megtalálható bennük. A beépített 230 V-os csatlakozók lehetővé teszik laptop, telefon vagy egyéb elektronikai eszközök töltését, használatát is.

A hosszú utak során fontos, hogy a sofőr mindent magával vihessen, amire szüksége van. A kabinokban rengeteg zárt tárolóhely, szekrény és fiók áll rendelkezésre ruháknak, élelmiszernek, személyes tárgyaknak. Egyes modellekben még ruhafogas és cipőtartó is be van építve, ahogy azt a galériákban is láthatjuk.

Volvo VNL

Néhány csúcskategóriás modell már edzőeszközöket is tartalmaz, vagy legalábbis helyet biztosít például egy bicikli számára, hogy a sofőr pihenőidőben kicsit messzebbre is el tudjon szakadni a parkolótól.

Ez a három modell Amerikában honos, az európai piacra szánt nyergeseknek nincs ekkora fülkéje, ezért szolidabb a felszereltség és a luxus is, de azért az itteni sofőrök sem panaszkodhatnak. Egy Volvo FH, egy Mercedes-Benz Actros vagy Scania S szériákban sem éppen kényelmetlen eltölteni a dolgos hétköznapokat.