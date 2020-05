Olvass tovább

Így sikerült összehozni egy 4 köbméteres fülkét, amibe a bal oldalon elhelyezett külső ajtón keresztül lehet feljutni. Az ötletes térkihasználásnak köszönhetően a kabinban nemcsak egy hálóágynak, hanem egy minikonyhának, valamint egy zuhanykabinnal és WC-vel ellátott fürdőszobának is jutott hely. A kétégős gázfőzőlap mellé egy ülés is került, oldalsínen csúsztatható kis asztallal, így a teherautóval dolgozó gépkocsivezető kulturált körülmények között tudja elfogyasztani ebédjét, vagy vacsoráját.

A kabint egy széles és magas oldalablak teszi világossá, amely szükség esetén kifelé billenthető a megfelelő szellőzés érdekében, amit könnyedén be lehet sötétíteni egy lehúzható rolóval. A gépkocsivezető komfortos pihenését a kabin falára szerelt síkképcsöves TV teszi teljessé. A tökéletes összkép érdekében az ágy fölé még egy női popsit ábrázoló poszter is került, hogy a sofőrnek szép álmai lehessenek éjszaka.

A Mobile-Loft Truckerstube már jó néhány éve járja az utakat. Azt nem tudni, hogy több is készült-e belőle, de a cég honlapja még most is él.