A Car&Classic aukciós oldalra került fel nemrég egy igazán különleges tűzoltóautó. Az 1975-ös gyártású Mercedes-Benz LPK608 új korában még Lengyelországban sem volt gyakori, akkortájt ugyanis Jelczek uralták az országot. A cikkünk alanyául szolgáló példány azonban éppen Lengyelországból került Nagy-Britanniába 2019-ben.

Élete nagy részében, egészen 2017-ig tűzoltóautóként használták, azután átalakították lakóautóvá. A külső ismertetőjegyeket azonban nem változtatták meg, még a villogói is megmaradtak. Sőt, még az elülső lökhárító felett található vízszivattyút is meghagyták. A jellegzetes piros fényezésről és a fehér sávról már nem is beszélve. Éppen ezért nehéz elsőre elképzelni róla, hogy komfortos és otthonos belső térrel rendelkezik.

Mindez annak is köszönhető, hogy eltávolították a víztartályt, így sok hely szabadult fel a málhatérben. Természetesen a kabin maradt eredeti, így továbbra is hat fő tud utazni az első, illetve a második sorban összesen. A második tengelynél két, egymással szemben lévő üléspadot helyeztek el. Ezekből estére egy középső matrac segítségével egy kétszemélyes ágy alakítható ki. A fekvőalkalmatosságot a hátsó ajtón keresztül is meg lehet közelíteni.

A középső traktusban is ügyesen bántak a rendelkezésre álló hellyel: ott egy mosogatóval ellátott minikonyha, konyhaszekrény, illetve egy WC is megtalálható. A lakóteret jó ízléssel a gyártási évnek megfelelő stílusban alakították ki. A rusztikus, vidéki nyaralóra hajazó hangulat remekül passzol a járgány karakteréhez. Persze a spotlámpák kissé bekavarnak az összképbe, de egyébként rendkívül hasznosak.

A málhatér megmaradt külső szekrényeiben kár lenne tömlőt keresni, hiszen az egyikben egy praktikus sörcsap kapott helyet. Két másikban pedig egy-egy minihűtő lapul. Hajtásáról OM314-es dízelmotor gondoskodik, amely ‒ ha hinni lehet a típusszámnak ‒ akkor mindössze 80 lóerős. De hattonnányi súlyhoz ez is elegendő. 1977-től pedig már öt lóerővel növelték meg a teljesítményét.

Talán jót tett ennek a koros teherautónak, hogy Jarosławicében töltötte utolsó hivatásos napjait. Remek állapotnak örvend, és ebben valószínűleg az is benne van, hogy nagyon vigyáztak rá. Emiatt is, meg különleges kialakítása miatt is sokat érhet. Nem csoda, ha rá vonatkozó licit jelenleg 3700 angol fontnál, vagyis 1,7 millió forintnál jár. Ez persze még változhat, hiszen egészen április 23-ig lehet rá licitálni.