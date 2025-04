Elkészült a 125 000. darab a DAF New Generation szériájából. „Több mint 75 éves teherautó-gyártási múltunk során még soha nem értük el ilyen gyorsan a 125 000 darabos gyártási mérföldkövet a piacra lépés után! Örömmel adjuk át ennek a különleges járműnek a kulcsait egy olyan ügyfélnek, aki már évtizedek óta osztozik velünk a minőség iránti elkötelezettségben” – jegyezte meg a különleges mérföldkővel kapcsolatban Harald Seidel, a DAF Trucks elnöke.

Ez az üzemeltető nem más, mint a holland Rosendaal Transport, amely alapvetően raklapos, ömlesztett és általános áru fuvarozására specializálódott. A családi vállalkozásnál az idei év a centenárium jegyében telik, mivel idén ünneplik fennállásuk 100. évfordulóját. Flottájukban vontatók és fix felépítményes járművek is megtalálhatók, amelyek többek között a DAF XB, XD és XF típuscsaládból kerülnek ki.

A legújabb, most átadott jármű azonban XG típusú és teljes mértékben kihasználja azokat az újításokat, amelyeket tavaly ősszel vezettek be a DAF háza táján. A New Generation DAF modellek immár alapfelszereltségként kínálnak digitális tükröket, teljes aerodinamikai csomagot, alacsony gördülési ellenállású abroncsokat és prediktív tempomatot. Mindezek a gyártó szerint nagyobb üzemanyag-hatékonyságot és alacsonyabb CO 2 -kibocsátást tesznek lehetővé.

A DAF XG 480 Efficiency Champion teljesíti a német teherautós útdíjrendszer, a Maut 3. kategóriájának követelményeit is, így az üzemeltető kedvezőbb útdíjat fizethet Németországban a következő hat évben.

A DAF New Generation XD, XF, XG és XG+ modellek a hollandiai Eindhovenben és a brit Leylandban készülnek. Tervezésük során elsődleges szempont volt, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítsák építőipari felhasználásban, elosztási feladatoknál, valamint távolsági és nehézáru-fuvarozásban. Az új teherautók gyártása 2021-ben indult, és kevesebb mint egy évvel később már elérték a tízezres legyártott darabszámot.

A technikai frissítéseken átesett DAF teherautókat tavaly próbálhatta ki a szaksajtó egy nemzetközi menetpróba keretében. Az eseményről a Vezess is beszámolt: