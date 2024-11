2025-re az uniós szabályok szerint a tehergépkocsi-gyártóknak 15 százalékkal kell csökkenteni a járműveik károsanyag-kibocsátását a 2019-es szinthez képest. Sokan már az évtized elején elkezdték megtenni az ezzel kapcsolatos lépéseket, de néhány százaléknyi pluszelőrelépés most sem jön rosszul a fuvarozóknak. A DAF erre az elvre építve frissítette fel technikailag a tehergépkocsijait.

A hazánkban immáron 15 éve piacvezető gyártó élen jár az újításokban. 2021-ben elsőként mutatta be a legfrissebb uniós szabályokkal összhangban fejlesztett, nagyobb alapterületű fülkét, amely XG+ néven jelent meg a kínálatban. Emellett két normál méretű kabint (XG és XF) is piacra dobott a távolsági áruszállításra fejlesztett vontatókhoz. Egy évvel később a holland gyártó bemutatta a regionális és kereskedelmi áruszállításokhoz fejlesztett XD szériát. Ezzel teljessé vált az új generációs járműkínálata.

Külső

Korábbi debütálásukkor valamennyi újdonságra igaz volt, hogy olyan aerodinamikai jellemzőket és üzemanyag-hatékonyságot kínáltak, amelyek alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást eredményeztek az előző generációhoz képest. Nemcsak technikai szempontból, hanem ergonómiailag is nagyot léptek előre, mivel az új fülkék nagyobb ablakokkal és alacsonyabb övvonalakkal készülnek és a digitális külső visszapillantó tükrökkel kombinálva a korábbiaknál lényegesen jobb, közvetlen látóteret nyújtanak a gépjárművezetők számára.

A mostani frissítés nem érinti a külsőt, de szükség sem mutatkozott rá, hiszen még mindig modernnek és korszerűnek hat. Még akkor is, ha egyes vélemények szerint hasonlít egy konkurensére. Ez az „új hullámos” dizájn többnyire pozitív visszajelzéseket kapott, ennek kiemelkedő jele, hogy új generációs DAF modelleket 2022-ben és 2023-ban is kitüntették az „Év Nemzetközi Tehergépkocsija” díjjal.

Azóta az egyetlen, a külsőt érintő apró változtatás, hogy az úgynevezett „Low Deck” nyerges vontatók most már elérhetők oldalszoknyával is, így tovább javítható az aerodinamikai teljesítményük. Illetve még egy apróság: a távolsági vonatók esetén a hűtőmaszk felső sarkaiba is került egy-egy krómhatású díszítés.

Belső

2024-re a belső kialakítás is változatlanul maradt, csak olyan apróbb technikai változtatások érkeztek, amelyeket csak az igazán avatott szemek szúrnak ki. Az egyik legfontosabb változás, hogy a jogszabályi előírásokkal összhangban most már elérhető a multimédia-rendszer kijelzőjén a hátsó kamera képe, amelyet a vontatónál a hátsó lökhárítón, merev alvázas tehergépkocsinál pedig az aláfutásgátló fölött helyeznek el.

Megtartotta a DAF a korábbi praktikus megoldásokat is, így például a „moziszékszerű” utaskísérő ülést, amelynél az ülőlap felhajtható, illetve a fejtámlájából kisebb asztalka hajtogatható ki, ezáltal közvetlenül a sofőrágy mellett elhelyezhető egy laptop, de ez az elem akár étkezési helyként is szolgálhat. Továbbra is olyan unikális megoldás, ami nincs meg egyetlen konkurensnél sem.

Ugyancsak a korábbi hasznos megoldások listáját gazdagítja az egyes változatoknál alkalmazott, elektronikusan állítható sofőrágy. A távolsági vontatóknál pedig a műszerfal közepéből egy nagy felületű asztal húzható ki, munkavégzés vagy étkezés céljából. Újdonság viszont az alkoholzár-előkészítés, amely megkönnyíti egy olyan eszköz felszerelését, amely biztosítja, hogy a motort csak negatív alkoholteszt-eredmény esetén lehessen beindítani.

A komfort terén sincs szégyenkeznivalója a DAF-nak, hiszen már a nappali fülkés változatoknál is egészen jó lábtér áll rendelkezésre. Sőt, a motorsátoron pedig afféle tartórekeszek helyezhetők el, és akad olyan nappali kabin is, amiben még egy vékonyabb sofőrágynak is jut hely. A műszerfal közepéből kihúzható asztalka szinte minden variánsnál megvan. Ezt mind a sofőr, mind utasa jól ki tudja használni étkezéseknél vagy az adminisztráció lebonyolításához. A vezetőülés kényelmesebb, mint az előző generációé, az pedig, hogy a kormányoszlop nagyobb dőlésszögben állítható, lehetővé teszi, hogy kényelmesebb legyen a be- és kiszállás.

Technika

Míg a külső és az utastér átalakításainál visszafogottabb volt a DAF, a legtöbb frissítést műszaki oldalon végezték el. A lépés eredményeképpen a 2025-ös modellévtől a DAF teherautók többsége megfelel a német Maut 3. osztály követelményeinek, ami évente több ezer euró útadó-megtakarítást eredményezhet.

Az összes új generációs DAF tehergépkocsi a PACCAR MX-11 és MX-13 motorokkal készül, amelyek a 370–530 lóerős teljesítményszinteken érhetők el. Persze, ezekhez hozzá kellett nyúlni valamennyire, hogy előrelépést érjenek el.

A mérnökök XD, XF, XG és XG+ hajtásláncának hatékonyságát a Miller-elv szerint működő új motorszelep-vezérléssel optimalizálták. Emellett kettős hajtású hűtőfolyadék-szivattyút alkalmaztak ezeken a típusokon, amelyek alacsony terhelésű hűtési körülmények között elektromos árammal működnek, nagy hűtési teljesítményigény esetén pedig ékszíjjal. A maximális hatékonyság érdekében a járműveket kéthengeres, tengelykapcsolós légkompresszorral szerelték fel. A turbó- és EGR-rendszereket úgy korszerűsítették, hogy illeszkedjenek az új szelepvezérléshez.

Nem maradt érintetlenül az SR1344 típusú hátsó híd sem, amiben új kúpkereket alkalmaztak, amely nagyobb erőt és tartósságot biztosít. Emellett alacsonyabb fordulatszámot tesz lehetővé. 85 km/órás sebességnél például 1030 helyett 950 percenkénti fordulatszám érhető el a 4×2-es hajtásképlettel rendelkező vontatóknál. A még tisztább működés érdekében pedig 2025 elejétől elérhetővé válnak a Paccar MX motor B100 FAME típusú biodízellel működő változatai is.

Vezetés

Az új DAF tehergépkocsikban több új vezetéstámogató rendszer is szerepel, az előírásoknak megfelelően felszerelik őket az új generációs vészfékrendszerrel (AEBS), amely önálló fékezéssel segít elkerülni az ütközést a jármű elé kerülő veszélyeztetett úthasználókkal. Újdonság az elindulást segítő asszisztens, amely észleli és figyelmezteti a vezetőt minden közelben lévő veszélyeztetett úthasználóra álló helyzetből történő elindulásakor. Emellett a DAF holttérfigyelő figyelmeztetést küld a gépjárművezetőnek, ha gyalogosok vagy kerékpárosok tartózkodnak a jármű holtterében, egészen a pótkocsi hátsó részéig tartó területet beleértve.

Ugyancsak újdonság az „eseményrögzítő” („event data recorder”) megjelenése, amely képeket és adatokat rögzít az AEBS aktiválódása esetén. A vezető munkáját a sebességkorlátozás-felismerő is támogatja, amely tájékoztatja a sofőrt a tényleges sebességkorlátozásokról és figyelmezteti a sebességhatár túllépésekor. Olyan személyautókban már általános vezetéstámogatók is szerepelnek a 2025-ös modellekben, mint a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, amely jelez a gépjárművezetőnek, ha irányjelző használata nélkül akarja átlépni a felezővonalat. A fáradtságérzékelő pedig „szól” a sofőrnek, ha úgy értékeli, hogy szünetet kell tartani.

Az új technikai frissítésen átesett DAF tehergépkocsik vezetési élményében nincs jelentős változás, az alacsonyabb fordulatszám révén egyes változatok csendesebbnek hatnak. Az új vezetéstámogató rendszerek remekül egészítik ki az eddigi kínálatot, tolatáskor például jól jön a plusz kamera képe, de a Corner Eye (sarokkamera) eddig is jelentős holtteret volt képes eltüntetni a teherautó jobb oldalán lévő sávból.

Összegzés

Az új DAF teherautók 3 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-felhasználást kínálnak a 2021-ben és 2022-ben bemutatott változatokhoz képest. Az eindhoveni központú cég ugyanakkor a 4×2-es és a 6×2-es változatoknál az alapfelszereltség részévé tette a hagyományos tükröket felváltó DAF Digital Vision külső kamerarendszert, a prediktív sebességtartást és az alacsony gördülési ellenállással rendelkező gumiabroncsokat, amelyek további 6 százalékos üzemanyag-megtakarítást tesznek lehetővé. Vagyis a 2025-ös modellévtől kezdődően kisebb étvággyal üzemeltethetők a DAF-logóval ellátott tehergépkocsik.