„Egy igazán különleges történelmi mérföldkőhöz közeledünk, ugyanis hamarosan a DAF 100. évfordulóját ünnepelhetjük! Ennek tiszteletére hívtuk életre a Gemstone Collection-t, ezt az exkluzív limitált kiadású sorozatot, amely egy évszázad innovációját, erejét és mestermunkáját szimbolizálja” – olvasható a DAF Hungary Facebook oldalán. A hírre minden bizonnyal minden nagyvas rajongó felkapta a fejét, mivel a holland gyártó egészen mostanáig nem igazán kommunikálta, hogy milyen meglepetésekkel készül az idei évre.

Pedig eljött a nagy pillanat, a DAF április 1-jén 100 éves lesz. Egy „rajongói oldal” ebből az alkalomból készített egy képes összeállítást a szóban forgó limitált szériás változatról, ami a Sapphire Edition elnevezést kapta. Az elnevezést rendkívül találó. A zafír ugyanis egy olyan értékes drágakő, ami voltaképpen egy kristályos alumíniumoxid. Köznapibb meghatározás szerint fehér-kékes, áttetsző színű ásvány. Így aztán nem meglepő módon a vontató fényezése is a zafír jellemző árnyalatait tükrözi vissza.

Mindössze 100 darab készül ebből a vontatóból 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az újdonság áprilistól lesz gyártásban és egy holland oldalra már fel is került a sorozat 3. példánya, ami egy 530 lóerős motorral szerelt DAF XG+. A leírás szerint olyan extrák vannak benne, mint például a sötétített szélvédő, valamint a szintén sötétített oldalsó ablakok. A sportosabb kinézet és kedvező aerodinamikai jellemzők érdekében az oldalszoknyákat alul és felül is gumiszalagokkal növelték meg, de a fülke mögötti légterelők is kaptak alul egy vékonyabb gumi szalagot.

Bár a fülke belsejéről egyelőre még nem érkeztek belső fotók, annyi bizonyos, hogy bőrborítású kormánnyal, illetve bőrülésekkel gördül le a gyártósorról. Emellett a motorikusan állítható fej-, hát- és lábrésszel DAF Relax matrac is hozzátartozik az alapfelszereltséghez, ahogyan a ’90 fokban befordítható karfás utasülés, valamint a hűtőszekrény is. A külső- és belső LED-világítás ugyancsak része a Sapphire Edition csomagnak.

Jó hír lehet tehát a márka rajongóinak, hogy az idei év sem múlik el limitált szériás DAF-nélkül. Csak emlékeztetőül: tavaly azt ünnepelte különleges kiadással a vállalat, hogy 75. éve gyárt teherautókat.