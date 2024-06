Nemrég számoltunk be arról, hogy a holland DAF immáron 75. éve gyárt teherautókat. A márka nem kíván elmenni szó nélkül e jeles évforduló mellett, éppen ezért különleges vontatót dob piacra.

Talán furcsán hangzik, de az első DAF tehergépkocsinak, amely még 1949-ben látta meg a napvilágot, nem volt saját kabinja. Akkor a cég csak olyan alvázakat csinált, amelyeknél mindössze a motor, a hűtőrács, a fékek, illetve a kormánymechanizmus volt beszerelve. Az első években akkoriban az ügyfeleknek még külön, erre a célra specializálódott buszgyártó cégektől kellett beszerezniük a kabinokat.

Ma már egészen más a helyzet. A DAF volt az első gyártó, amely frissítette fülke kínálatát a teherautókra vonatkozó új uniós szabványoknak megfelelően. A limitált szériás változathoz a holland cég az XG+ -t választotta, amely a DAF zászlóshajója. Fülketérfogata nem kevesebb, mint 12,5 köbméter. A modell 2021-ben mutatkozott be és az elsők között próbálhattuk ki.

Az újdonság egyedi külsővel hívja fel magára a figyelmet: a modell stílusos ezüstmetál fényezéssel készül, egyedi fekete és sárga csíkokkal. A megjelenést az Alcoa Dura-Bright felnik teszik teljessé. Az optimális hatékonyság érdekében mindegyik jármű teljes Aero készlettel van felszerelve, amely légterelőket, sárvédőket és oldalsó védőlemezeket tartalmaz. A Digital Vision System rendszerrel és a Corner Eye digitális kamerákkal (ami az alapfelszereltség része) együtt ez garantálja a legjobb aerodinamikai jellemzőket és üzemanyag-hatékonyságot a DAF szerint.

A minél nagyobb vezetői komfort érdekében igyekeztek minél kényelmesebbé tenni a jármű fülkéjét. Éppen ezért bőrkárpitos luxus kivitelű, fűtött forgóülésekkel látták el. A 8 hangszóróval rendelkező csúcskategóriás hangrendszer pedig egy mélynyomót is magában foglal a páratlan hangélmény biztosítására.

Természetesen a kiváló, 80 cm széles pihenőágy is az alapfelszereltség része ebben az egyedülálló XG+-ban. Mindemellett éjszakai zárral, mikrohullámú sütővel, illetve „luxus padlószőnyegekkel” is feldobták a belsejét. Emellett egy „minden jóval megtöltött ajándéktáskával” is feldobták.

Hajtásáról PACCAR MX-13 motor (480 LE/355 kW) gondoskodik, amely opcionálisan felszerelhető MX Engine Brake-kel, a tehergépkocsi-ipar legnagyobb teljesítményű motorfékjével. Ez az egyedülálló, különleges kiadás mostantól megrendelhető, és nyár után szállításra kész.