Az angoloknál komoly hagyománya van a kishaszonjárművek sportosításának. A Ford külön átépítő partnert tart fenn erre a célra, de legutóbb a Vauxhall (amit mi Opelként ismerünk) is bemutatott egy harciasabb megjelenésű furgont.

Most ez utóbbi klónja, a Peugeot Expert is átesett egy plasztikai beavatkozáson – a jármű tudomásunk szerint csak az Egyesült Királyságban elérhető, de nem kizárt, hogy az optikai csomag egyes elemei a balkormányos autókra is felszerelhetők, hát hajrá!

A Peugeot Expert Sport első lökhárítójára légterelő peremet illesztettek, a küszöböket megvastagították, a megjelenést egyedi sárfogókkal erősítették, a pakk fénypontja pedig a két részre osztott hátsó tetőszárny, amit a Peugeot 9X8 Hypercar versenyautóról már ismerős citromzöld (a márka szótárában Kryptonite) színre fényeztek. Ugyanebben a haragos, erőteljes tónusban készültek a feliratok és az oldalsó matricázás. A külső összhatást feketére festett, 18 colos könnyűfém keréktárcsák teszik teljessé.

A fülkében kézzel varrott, Sport felirattal nyomott műbőr ülések és Kryptonite dekorrészletek tartják magasan a pulzust. A felszereltség magas: kétzónás klíma, kulcs nélküli nyitás és indítás, vezeték nélküli okostelefon-töltő biztosít komfortos munkavégzést. Szintén alapfelszerelés a fűthető kormánykerék és vezetőülés, valamint az oldallégzsákok.

A fehér és szürke színben, egy vagy két üléssorral kérhető Peugeot Expert Sport vagy a 2,0 literes, 180 lóerős dízelmotorral, nyolcfokozatú automata váltóval vásárolható meg, vagy a 75 kWh-os akkuval társított 100 kW-os (136 LE) villanymotorral. Utóbbi 335 kilométeres hatótávolságot és 45 perces 0-80% gyorstöltést kínál.