Svédországban nemrég licitre bocsátottak egy igencsak kipattintott csőröst. A modell egy egyedi építésű horgos rakodó teherautó. Típusszáma (T650) kissé megtévesztő lehet, ha azt vesszük, hogy egyébként a Scania 2016-ban bemutatott dizájnját viseli magán. A T széria ugyanis mindössze két évig (2004-2005) volt gyártásban a svéd gyártónál.

Az, hogy a csőrös Scaniák nem koptak ki azóta sem az európai utakról, az annak köszönhető, hogy egyedi építésben állítják őket elő. Ez azt jelenti, hogy a gyárban legördülnek a futószalagról normál, azaz buldog kabinnal, majd bekerülnek egy műhelybe, ahol szépen nyújtott motorháztetőt csinálnak nekik. A legtöbbször az R vagy az S fülkére esik a választás, mivel alapvetően ezek felelnek meg a legjobban a távolsági áruszállítás igényeinek. Magyarán ezek a legtágasabbak, legkényelmesebbek.

Sokáig csak a holland Vlastuin foglalkozott ezzel, de aztán jött a norvég Tuft. Tavaly pedig akkora lett a kereslet a csőrös teherautókra, hogy egy másik holland cég, az FKM is belevágott a kérdésbe. A legtöbb megrendelés Nyugat-Európából, illetve Skandináviából érkezik ezekre a járművekre. Az átalakítás során alapvetően magát a fülkét tolják hátrébb, a motor fölé pedig egy előrebillenthető motorháztetőt készítenek. Mivel emiatt a kabin kicsit magasabbra kerül, így szükségessé válik az oldalajtók „kiegészítése”. Így születnek tehát az olyan csőrösök, mint amilyet nemrég licitre bocsátottak.

A négytengelyes, egyedi fényezéssel ellátott Scania teherautóban 650 lóerős dízelmotor dolgozik, amihez automata váltó csatlakozik. Bár több helyen is látható rajta a King of New York felirat, ennyire azért nem eszik forrón a kását, mert valójában svéd rendszámmal rendelkezik. Fülkéje több mint otthonos. A Vlastuin tuningcég igazán kitett magáért. A bézs színű bőrborítás szinte mindenhonnan visszaköszön. Nemcsak a vezetőülés, hanem a kormánykerék, illetve a padlóborítás is ilyen bevonatot kapott. Az utasülés helyett pedig egy minikanapé-szerű ülőalkalmatosság található a jobb oldalon.

A vezetőülés mögött is van egy kisebb fotel, így a fülke társalkodóként is szolgálhat. A vontató kifejezetten magas felszereltséggel büszkélkedhet, hiszen mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, valamint egy professzionális hangrendszer is megtalálható benne. A kabin felső negyedében pedig egy lehajtható sofőrágy is rendelkezésre áll.

Gyári adattáblája szerint eredetileg S650-esként „jött világra” és 64 tonnás maximális szerelvénytömegre van hitelesítve. A különleges vontatóra eddig 20 licit érkezett, a legutóbbi már a 3 millió svéd koronát súrolja, ami 108 millió forintnak felel meg. Könnyen lehet tehát, hogy ez még közel sem a vége az ajánlatoknak, és ennél jóval magasabb összegért fog gazdát cserélni ez a csőrös.

A teherautóról több fotó és információ ezen a linken érhető el.