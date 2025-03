Bár a tavasz már megérkezett Európába, a svédországi Arjeplognál még lassabban enged a hideg a szorításból. Ez nem csoda, hiszen az európai és ázsiai autóipar népszerű téli teszthelyének számító kis városka az északi sarkkörnél fekszik. Ott még most, napközben is repkednek a mínuszok.

A stuttgarti gyártó szakemberei azért keresték fel ezt a helyet, mert kíváncsiak voltak arra, hogyan állják meg a helyüket a teljesen új VAN.EA platformra épülő Mercedes-Benz kishaszonjárművek, amelyek várhatóan 2026-ban kerülnek a piacra. A sarkvidéki körülmények értékes információkkal szolgálnak a sorozatgyártása alkalmas példányok megalkotásához. Emellett számos kritikus fontosságú alkatrészt próbára tehetnek a zord hidegben.

Miért ideális helyszín a téli tesztelésre? Nos, a száraz aszfalthoz képest a tapadás szintje jégen és havon akár 90 százalékkal is alacsonyabb lehet a német gyártó szerint. Ezek a körülmények pedig nagy hatással vannak a gyorsulásra, a megállásra, a fékezésre és a hirtelen irányváltoztatásra. Az olyan megoldások, mint például a hátsó tengely kormányzás – amivel az új kishaszonjárművek is rendelkezni fognak – azonban javíthatja a gépjárművek kezelhetőségét. Elmondható mindez a 4MATIC összkerékhajtású rendszerről is.

A Mercedes-Benz intenzív programnak veti alá a tesztjárműveket. A próbafutások során kiemelt figyelmet fordítanak a járműdinamikai tulajdonságok elemzésére, valamint olyan biztonsági rendszerek teljesítményére, mint például az elektronikus menetstabilizáló (ESP), de figyelmet kapnak az utastér fűtéséért és szellőzésért felelős berendezések is.

A VAN.EA platformra élülő kishaszonjárműveket tavaly óta teszteli a német gyártó. Az új padlólemezre épülő furgonok választéka rendkívül széles lesz. A zárt, mindennapi felhasználásra tervezett áruszállítóktól kezdve a családi furgonokon át egészen az exkluzív VIP shuttle buszokig terjedő skálát fogja lefedni. Azt is tudni lehet már róluk, hogy a márka legújabb operációs rendszerét, az MB.OS-t kapják meg. Emellett 800 voltos töltőrendszerrel és 22 kW teljesítményű fedélzeti töltővel is rendelkeznek majd.

A gyártó sajtóközleményéből ugyanakkor az is kiderült, hogy mégsem mond le a dízelüzemű furgonokról a Mercedes-Benz. A korábbi hírekkel ellentétben ugyanis a VAN.EA platformot a VAN.CA padlólemezre fejlesztett, belső égésű motorokkal rendelkező haszongépjárművek fogják követni.