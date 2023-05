Hátat fordít a dízelnek a Mercedes-Benz

Négy éven belül minden ötödik, az évtized végére minden második Mercedes-Benz furgon elektromos lesz, ígéri a cég. Ennek az ambiciózus tervnek az egyik pillére az a VAN.EA padlólemezcsalád, amely 2026-tól minden újonnan fejlesztett középkategóriás és nagy méretű könnyűhaszonjármű alapjául szolgál a cégcsoportban.

Az átméretezhető, moduláris platformot előzmények nélkül fejlesztik, és kizárólag akkumulátoros elektromos hajtásláncot kap, legyen szó áruszállításról, családi vagy üzleti személyszállításról vagy egyéb felhasználásról (pl. lakóautók). A tervek szerint ugyanolyan sokszínű lesz a termékpaletta, mint most, ugyanakkor 50 százalékkal kevesebb műszaki variánssal elégíthetik ki az elvárásokat, ami a fejlesztési és gyártási költségeket egyaránt csökkenteni fogja.

Ami a VAN.EA platform moduláris elemeit illeti, az orrban kap helyet az erőforrás és a hajtott első tengely. Ez a modul minden variánsban azonos lesz, az egyéni igények szerinti eltéréseket a két másik modulon keresztül lehet érvényesíteni. A középső szegmensben kap helyet az akkumulátor, amelynek szerkezete és egyéb paraméterei megint csak szabványosak lesznek, de a cellaszám módosításával növelhető vagy csökkenthető a kapacitás (és azzal egyenes arányban a méret). A hátsó modul (azaz a hátsó tengely) lehet hajtott vagy hajtás nélküli – ez nem csak összkerékhajtást, hanem egyben nagyobb összteljesítményt és ezáltal nagyobb hasznos teherbírást is jelent.

A platformból több alvariáns is készül majd. A VAN.EA-P a személyszállító változatok (családi, üzleti, VIP) alapjául szolgál, a tervezett hatótávolság „jócskán meghaladja” majd az 500 kilométert. Ezek a járművek eleve 2. szintű önvezető képességgel (dugókövetés, részleges önvezetés a volánon tartott kézzel), de az évtized végére a 3. szint (bizonyos útszakaszokon elengedheti a kormányt, és leveheti tekintetét az útról a sofőr) is megvalósul majd.

A VAN.EA-C a haszonjárművek családját szolgálja ki. Itt sokkal színesebb lesz a méret-, teljesítmény- és hatótávolság-variációk köre. Készül fülkés alváz is, és a speciális felépítmények, illetve munkagépek fejlesztőire is gondolnak. A Mercedes saját lakóautó- és kempingbusz-portfólióját is villamosítja és kibővíti. Ezeknél a járműveknél nem 3., hanem 4. szintű önvezetést céloz meg a Mercedes, azaz az évtized végére sofőr nélkül közlekedő robotfurgonokat gyárthat a cég.

A Mercedes lengyelországi üzemében kezdi meg az elektromos haszonjárművek gyártását, a gyártósor működése 100%-ban szénsemleges lesz. Ezen kívül Düssseldorfban és Spanyolországban is lesz VAN.EA gyártóüzem, majd idővel egyre több helyszínen állnak át az elektromos platformra.