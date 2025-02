Vezető nélkül, teljesen önvezető üzemmódban suhan a legújabb áruszállító. Az újdonságot Kínában mutatták be a WeRide jóvoltából. A kéttengelyes járműnek nincsenek ablakai, még szélvédője sincs. A közlekedéshez szükséges fényszórókkal és hátsó lámpákkal, valamint irányjelzőkkel viszont természetesen fel van szerelve. A tetején számos kamera és érzékelő található, ezek segítik a sűrű forgalomban történő tájékozódásban, valamint az előre megadott útvonal követésében.

Sőt, a W5 képes előzési manővereket kezdeményezni, emellett dinamikus akadálykerülésre is alkalmas. Valamint szükség szerint dokkolni vagy parkolni is tud. Az útvonal optimalizáló rendszere valós időben módosítja az útvonalakat a forgalmi viszonyoktól függően, hogy növelje a szállítás hatékonyságát az expressz kézbesítések esetén. Emellett az emelkedők, vagy a lejtők sem okoznak problémát számára. A kisebb fekvőrendőrökön pedig ugyancsak gond nélkül át tud hajtani.

A W5 nem más, mint egy négy keréken guruló áruszállító robot, amelynek bendőjében alapjáraton nincs semmi csak légüres tér. Raktere 5,5 köbméteres, vagyis vetekszik egy közepes méretű áruszállító furgonéval. Oldalról lehet leginkább hozzáférni, ami segíti a ki- és bepakolást. A gyártó szerint a raktér teljes egészében az egyéni igényekre alakítható, így akár többzónás csomagtér is kialakítható.

A W5 teljes egészében elektromos. Akkumulátorait a két tengely közé, a padló alá építették be. Egy feltöltéssel 220 kilométert tud megtenni, ami nem kevés egy ilyen robot járműtől. A gyártó szerint teljesen fel van készítve a biztonságos közlekedésre, ugyanis vészfékasszisztenssel, valamint ütközésre figyelmeztető rendszerrel is el van látva. Szükség esetén távirányítással is vezérelhető, emellett minden időjárási körülmények között használható. Vagyis akár esőben, hóban, illetve nemcsak nappal, hanem éjszaka is tud közlekedni.