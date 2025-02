Angelica Larsson betartotta ígéretét és bár továbbra is hivatásos kamionsofőrként dolgozik, ismét készít videókat a munkájáról. Nemrég egy munkagép szállításának lépéseit mutatta be, ám a projekt korántsem indult zökkenőmentesen. Nyerges vontatója ugyanis nem akart beindulni. Felmerült a gyanú, hogy lemerültek az akkumulátorok. Az Észak-Svédországban dolgozó hölgy arról számolt be, hogy a hideg csúcsfokozatra kapcsolt, éjszakánkén ugyanis a -34 Celsius fokos hidegre is volt példa.

„Ma csak -14 Celsius fok van, ami már sokkal jobb. Viszont ezt a nyergest már jó ideje nem indítottuk be” – jegyezte meg Angelica Larsson, akinek végül szüksége volt némi segítségre. A V8-as némi babusgatás után beröffent. Indulás után azonban nem szabad megfeledkezni a zimankóban a tengelyek ellenőrzéséről sem. Történetesen arról, hogy valamennyi rendesen kerék forog-e. (Hogy miért veszélyes a vontatmányon beragadó kerék és hogy hogyan lehet ellene védekezni, arról ebben a cikkben olvashatsz részletesen.)

A szállítási feladat megoldásához szükséges következő lépés ellenőrizni, hogy a munkagép mozdítható-e. Nos, hamar kiderül, hogy a masszív éjszakai fagyok őt is megviselték. Ennek beindításához is kell némi segítség és némi extra energia.

A munkagép köhögve, de azért beindult. Persze egy kis előmelegítés után. Mire sikerül megmozdítani, addigra szó szerint besötétedett. Végső soron nem marad más hátra, mint pontosan rágurulni a mély bölcsős trélerre. Úgy, hogy mindkét kerék egyenesben menjen fel. Egyszerűnek tűnik, ugye? Angelica úgy csinálja, hogy nincs benne hiba. Elindulás előtt szükség van még a rakomány rögzítésére, hogy ne szabaduljon el a 8-10 tonnás, kéttengelyes szállítmány.

A projekt végül sikeres volt dacára a csontig hatoló hidegnek. Angelica azonban úgy döntött, ki fogja cseréltetni az akkumulátorokat. Biztos, ami biztos alapon.