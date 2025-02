Nemrég számoltunk be arról, hogy a Waberer’s hamarosan hidrogéncellás kamiont fog tesztelni. Az ezzel kapcsolatos sajtóreggelin az is kiderült, milyen tapasztalatai vannak Európa egyik legjelentősebb logisztikai szolgáltatójának az alternatív hajtású teherautókkal.

A Waberer’s működteti jelenleg a régióban az egyik legnagyobb alternatív hajtásláncú teherautóflottát. „Jelenleg 25 darab alternatív hajtású járművel rendelkezünk, amelyek között vannak elektromos furgonok, teherautók, nyerges vontatók, valamint cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott vontatók” – árulta el a rendezvényen Erdélyi Barna, a Waberer’s Csoport igazgatósági tagja. Hozzátette: ez a flotta eddig összesen három millió kilométert tett meg és ezzel több mint 400 tonna károsanyag-kibocsátástól kímélte meg a környezetet.

A vállalat az alternatív hajtású járművekkel nem tapasztalt több meghibásodást, vagy problémát, mint mondjuk a dízelekkel. Terhelhetőségük is közel azonos a belsőégésű motorral szerelt haszongépjárművekhez képest. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az alternatív hajtásrendszerrel rendelkező járművek ára továbbra is magasabb a dízel hajtásúakhoz képest.

A szakember azt is elárulta, hogy az idei évben tovább bővítik az elektromos flottát, amelynek eredményeképpen 30 darabosra nő a rendelkezésre álló alternatív hajtásláncú teherautók száma a Waberer’s-nél. Ugyancsak növelik idén az elektromos töltőpontok számát is (12-ről-16-ra) „A jelenlegi portfóliónkat továbbá olyan innovatív alternatívákkal szeretnénk kiegészíteni, amelyek nem csak a fenntarthatóság szempontjából számítanak mérföldkőnek a szállítmányozásban, hanem technológiailag is egyedülállók Európában” – tette hozzá Erdélyi Barna.

Waberer’s Green Division jelenlegi flottája 3 db elektromos furgon (Peugeot, Ford)

6 db elektromos vontató ( Volvo, Reanult)

5 db elektromos vontató (Volvo, Renault, DAF)

11 db LNG üzemű vontató (Volvo, Iveco)

+ 80 db intermodális rendszerben használható félpótkocsi

Rohamléptékű fejlődés

A Waberer’s egyik első embere kiemelte, hogy ugyan az elektromos hajtásláncú járművek városi és elővárosi feladatokban jól használhatók, de az akkumulátorok töltési ideje és az elérhető hatótávok egyelőre limitálják a használati értéküket. Ebben a szegmensben ugyanakkor rendkívül gyors technológiai fejlődés tapasztalható, így egyes alternatív hajtásrendszerek egyre hatékonyabbá válnak. „Az üzemanyagcellás járművek töltési ideje ugyanis a megfelelő infrastruktúra esetén töredéke egy elektromos hajtásláncú járművekének, jóval kevesebb akkumulátor szükséges a működésükhöz, valamint jelenleg nagyobb hatótáv érhető el ezzel a technológiával” – hívta fel a figyelmet a Waberer’s Csoport igazgatósági tagja.

A rendezvényen elhangzott, hogy a Waberer’s törekszik mindent megtenni a dízelüzemű szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Éppen ezért 2023 óta használja a HVO 100-at, vagyis a hidrogénezett növényi olajból (HVO) álló üzemanyagot. Ez a piacon az egyik legfenntarthatóbb, növényi és állati eredetű hulladékból készült üzemanyag. A legtöbb dízelüzemű járművel kompatibilis és akár 90 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást tesz lehetővé a hagyományos dízel üzemanyaghoz képest.