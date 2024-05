Pályafutása során harmadszor aratott ugyanazon a hétvégén négyből négy futamgyőzelmet Kiss Norbert, aki hibátlan mérleggel zárt a kamion Európa-bajnokság (ETRC) 2024-es idényének első, olaszországi hétvégéjén. Ilyen a kontinenssorozat teljes történetében is mindössze ötödik alkalommal fordult elő.

A Révész Racing magyar versenyzője az első két szabadedzésen, majd a szombati időmérő is a leggyorsabbnak bizonyult. Az első versenyen sem tudta senki megszorongatni Kisst, aki rajt-cél győzelmet aratott a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn, valamint Sascha Lenz előtt. Nem fogott ki a 39 éves szombathelyi pilótán a fordított rajtrács sem: a nyolcadik helyről rajtolva a piros zászlóval rövid időre megszakított második viadalon is az élre tört, és újabb futamot nyert meg Hahn és Lenz kettősét megelőzve.

Kiss a vasárnapi időmérőt is behúzta, majd a hétvége harmadik versenyén újfent rajt-cél sikerrel zárt, ami egyben a 200. dobogós helyezését jelentette.

Az utolsó, a másodikhoz hasonlóan fordított rajtrácsos megmérettetésnek ezúttal is a nyolcadik rajtkockából vágott neki, de hamar feljött hatodiknak, majd ötödiknek. Néhány körrel később pedig már negyedik volt, aztán ritkán látható manőverrel egyszerre két riválisát is megelőzte ugyanabban a kanyarkombinációban. Négy körrel a 12 körös táv vége előtt az első helyet is megkaparintotta, amit nem is engedett ki a kezéből a leintésig.

Büszke vagyok erre a hétvégére, mert egészen kiváló munkát végeztünk a csapattal a felkészülés és a tesztek során. Fantasztikus így kezdeni egy szezont, alig várom a következő fordulót

– nyilatkozta a negyedik győzelme után az ötszörös és címvédő Európa-bajnok.

Kiss Norbert így a maximálisan megszerezhető 60 pontot begyűjtötte, így magától értetődő módon az összetett élén áll. Mögötte 45 ponttal Hahn a második, míg 35 ponttal a háromszoros kontinensbajnok Antonio Albacete áll a harmadik helyen. A bajnokság két hét múlva, a Slovakiaringen folytatódik.