Hétvégén elstartol a FIA ETRC idei szezonja. A mezőny Olaszországban, Misano-ban áll rajthoz és ebben az évben hét helyszínen, összesen 28 futamot rendeznek. A Révész Racing ötszörös Európa-bajnoka, Kiss Norbert szeretné megvédeni a címét, és zsinórban negyedszer is a kontinens legjobbja lenni. A mezőnynek ugyanakkor némileg megváltozott szabályokkal kell szembe néznie. Lássuk melyek ezek!

Az eddigi kvalifikációs formulát egy dinamikus, három állomásból álló formátum váltja fel. Az első, 15 perces etapban (Q1) a versenyzőknek a legjobbat kell nyújtaniuk, hogy bejussanak a második körbe. Ott dőlhet el az is, hogy ki indulhat a 13. helyről. A másodikban (Q2) az első kvalifikációs futam első 12 helyezettje küzdhet meg egymással. Ebben a 10 perces etapban dől el a 7-12 pozíciók sorsa. A harmadik (Q3) kvalifikációs részben pedig eldől az első hat hely leosztása. Ez viszont már csak 5 perces, vagyis akár másodperceken is múlhat egy-egy pozíció sorsa.

Egy versenyhétvége továbbra is négy futamból áll és a második, valamint a negyedik futamon továbbra is az első, illetve a harmadik futam eredményei alapján, fordított rajtrácsos sorrendben állhatnak fel a versenykamionok (az előző futam első nyolc helyezettje).

Technikai frissítés

Nemcsak a kvalifikáció, hanem bizonyos műszaki szabályok, előírások is módosultak. Ezen a téren az egyik legfontosabb újítás az első tengely utánfutási szögének 30 fokban történő korlátozása. Ez a frissítés az ETRA, az FIA és a csapatok közötti széles körű együttműködés eredménye. Az istállók felismerték, hogy szabványosított paraméterekre van szükség a kormánymechanikával és a mechanikus alkatrészek sérülésével kapcsolatos problémák megoldása érdekében.

„Korábban az első tengely dőlésszöge nem volt külön szabályozva, ami a csapatok által a teljesítménynövelés érdekében elfogadott beállítások széles skáláját eredményezte. Ezek a beállítások, bár a teljesítmény javítását célozták, gyakran vezettek olyan problémákhoz, mint rugótörés, vagy az első gumiabroncsokra nehezedő plusz súly” – hívta fel a figyelmet Frans Steilberg, az FIA technikai képviselője. Az új szabályozás optimalizálja a teherautók teljesítményét, közben pedig biztosítja a kritikus fontosságú alkatrészek megfelelő élettartamát.

A széria gumiszállítója, a Goodyear is újított. A cég ugyanis vadonatúj teherautó versenyabroncsokat mutatott be. Ezek keverékét úgy fejlesztették ki, hogy nagyobb tapadást biztosítsanak, különösen nedves körülmények között. Az új abroncsok emellett nagyobb tartósságot is kínálnak, támogatva a fenntarthatósági törekvéseket azáltal, hogy csökkentik a szezon során használt abroncsok számát.

Látványos csaták

Idén is a német Jochen Hahn lehet az egyik fő rivális, aki eddig hatszor volt Európa legjobbja, és a célja a trón visszaszerzése. Sascha Lenz szintén szeretne előre lépni a tavalyi összetett harmadik hely után, de Kursim, Albacete és Newell is okozhat meglepetést.Mindent összevetve tehát idén is látványos csatákra számíthatunk.

A szezon előtti teszten minden jól működött, kipróbáltuk az új gumikat, melyeket 2024-ben használunk majd. Értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk, melyeket kamatoztathatunk az idény során. A télen sokat dolgozott a csapat a második versenykamionon, és a szabályváltoztatások miatt a régin is módosítani kellett az első hidat. Végül az a döntés született, hogy a tavalyi autóval kezdjük a bajnokságot, mivel nagyon jól működött. A teszt során két tizeddel voltam gyorsabb a tavalyi időmérős körömnél, úgyhogy jó irányba haladunk. Dolgozunk tovább az új gépen is, és év közben szeretnénk majd bevetni. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon jó munkát végeztek, így optimista vagyok a rajt előtt” – jegyezte meg Kiss Norbert.

A Misano-i pálya 4 km hosszú, 16 kanyarral tarkítva. Fontos a jó rajtpozíció, ezért az időmérőnek nagy jelentősége lesz. Szombaton az első verseny 15.30-kor, a második 17.45-kor kezdődik, vasárnap 13.25-kor és 16.20-kor startol a harmadik és a negyedik futam.