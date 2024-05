A Renault Csoport önvezető minibuszról rántotta le a leplet. Az újdonság az új Master platformjára épül, de az önvezetéshez szükséges eszközöket, szoftvereket pedig az EasyMile, a Milla és a WeRide biztosította. Utóbbi „házon belüli” érdekeltségnek tekinthető, mivel a Renault-Nissan-Mitsubishi által alapított Alliance Ventures is benne van a tulajdonosi körében.

A WeRide jelen pillanatban vezető szerepet tölt be az önvezető minibuszok bevezetésében, mivel 700 darab autonóm járművet, köztük 300 autonóm működtetésű minibuszt értékesített. Ez a flotta pedig már túl van a 28 millió megtett kilométeren. A Renault Csoport komoly jövőt lát ezekben a minibuszokban, mert a francia gyártó szerint az ilyen autonóm buszok rugalmasan illeszthetők be a különféle közösségi közlekedési rendszerekbe. Emellett segíthetnek újjáéleszteni azokat a vonalakat is, amelyeket a sofőrhiány miatt leállítottak.

Európában több mint 400 város tervez valamilyen méretű zéró emissziós zónát kijelölni a jövőben. Ez azt jelenti, hogy több olyan elektromos hajtáslánccal rendelkező minibuszra lesz szükség, amelyekkel meg lehet tenni néhány utcányi távolságot. Ez a jövőkép annyira valós, hogy 2026-ban, vagyis két és fél év múlva ilyen Renault minibuszok állhatnak forgalomba a franciaországi Châteauroux-ban, valamint annak környezetében.

Az utasoknak azonban nem kell várniuk addig, hogy kipróbálhassák a Renault robot minibuszát. A május 26. és június 9. között megrendezendő Roland Garros nemzetközi tenisztornán biztosan forgalomba áll belőle egy példány Párizsban. A modellről egyelőre részletes technikai adatokat még nem tettek közzé.

A Renault-nak ugyanakkor nem ez az első ilyen próbálkozása. 2018-ban ugyanis bemutattak egy EZ-PRO elnevezésű koncepciójárművet. Igaz, azt alapvetően még inkább a csomagok szállítására tervezték.

A Renault Csoport önvezető járműve biztosan szériagyártásba kerül, de egyelőre még nincs konkrét időpontja. A márka úgy számol, hogy idővel évente akár több ezer példány is készülhet belőle. Ez egyelőre szürreális jóslatnak tűnik, de több mint valószínű, hogy a számolgatást inkább a globális piacok tekintetében végezték el és ezek a volumenek nem csak és kizárólag az európai igényeket takarják.