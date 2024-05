MEGÁLL AZ ÉSZ #48 "Vár ránk a hajnal, vár ránk az út." 😳Sanszos, hogy nem a Kormorán együttes slágere szólt a kamionban vasárnap hajnalban az M1-esen... ℹ️ Gyér forgalom, száraz idő volt aznap kora reggel. Érkezik a kamion, ami egyenletes tempóban, egyenes vonalban a rézsű felé veszi az irányt, majd átszakítja a szalagkorlátot és az árokba hajt. 👀 Az eset érdekessége, hogy ketten utaztak a fülkében, de nagy valószínűséggel mindketten aludhattak és ezért nem észlelték, hogy hagyják el a pályát csak akkor, amikor már darálták le a szalagkorlátot. 🚧 Több mint 70 folyóméter szalagkorlátot és 100 négyzetméter rézsűt rongáltak meg. 🙏Szerencsére mással nem ütköztek! A kamionosoktól azt kérjük, hogy ✅ tartsák az előírt pihenőidőt! ✅ a pihenők alatt frissítsék fel magukat! ✅ mindig ellenőrizzék a kamion műszaki állapotát! ✅ Így biztonságos útjuk lesz nekik is és a velük egy szakaszon haladóknak is. ℹ️ A kamionok nagy része külföldi. A tranzit forgalom jelentős. Az M1-es autópályán minden harmadik, az M3-ason minden ötödik jármű kamion. 🛣️ Ezúton is köszönjük kollégáink gyors és kitartó munkáját a mentések során. Az autósoktól azt kérjük, hogy ❗️fokozottan figyeljenek kamionok melletti vagy mögötti haladáskor! ❗️tartsák a követési távolságot! ❗️ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg! ❗️egyértelműen jelezzék a sávváltást, előzést 👷‍♂️ Vezessünk felelősséggel! #mkif #M1 #baleset