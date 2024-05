Több mint 280 ezer eladott példány után a Volkswagen leleplezte a California legújabb generációját. Nem meglepő módon az újdonság a Multivan alapjaira épül, amelyet 2021-ben mutattak be a sajtónak. (Korábban a Transport 6.1-es volt az alap.) Az újdonság előértékesítése júniusban indul, addig is lássuk, mit kell tudni róla!

A vadonatúj California a moduláris keresztmotoros platformra (MQB) épül és közel 27 centiméterrel hosszabb (5,17 m) az elődjénél. Tükrök nélkül 1,9 méter széles, csak kicsivel szélesebb elődjéhez képest. Magassága viszont megegyezik az előző generációs változattal (1,99 m), szóval be lehet vele hajtani a szűkebb belmagasságú parkolóházakba is. A két tengely közötti távolság 3,12 méter, ami teljesen sík padlót eredményez.

A modell hajtásáról 150 lóerős, négyhengeres, turbós dízelmotor gondoskodik, de 204 lóerős közvetlen befecskendezéses TSI motorral is rendelhető lesz. Mindkét esetben az erőforrások az első tengelyt hajtják. Egyfajta harmadik utas opcióként választható lesz plug-in hibrid hajtásrendszerrel is (eHybrid), amelynél a rendszer teljesítménye 245 lóerő. A kasztni orrában egy 1,5 literes TSI evo2-es motor dolgozik. Utóbbi esetében viszont elérhető az összkerékhajtás is (4MOTION), és akár kéttonnányi súly vontatására is alkalmas. A California számára tehát nem jelenthet problémát a csónakokkal, kerékpárokkal vagy kempingmodullal felszerelt utánfutók vontatása.

A kéttónusú fényezés a California egyik legfontosabb külső jellemzőjének tekinthető. A Volkswagen ezt nem hagyta el, így ezüst-narancssárga (Mono Silver/Energetic Orange), fekete gyöngy és Fontana piros (Black Pearl/Fontana Red), továbbá cukorfehér és kék (Candy White solid/Starlight Blue) metálfényezéssel is elérhető. A minél egyedibb megjelenés érdekében háromféle pop-up sátor szín és hétféle keréktárcsa közül választhatnak a megrendelők a 16-19 col közötti méretben.

Az új California ötféle felszereltségi szintet kínál. Valamennyi közös jellemzője, hogy hátul az egységes üléspad helyett különálló, kivehető ülésekkel vannak felszerelve, amelyek egyenként 24 kilogrammot nyomnak.

A belépőszintet a California Beach képviseli, ami hat ülőhelyet (üléssoronként két szék), valamint egy 2054 mm hosszú és 1137 mm széles tetőágyat nyújt. Őt követi a California Beach Tour, amely egy 40 Ah kapacitású lítium-vasfoszfát aksival is felszerelt. Mivel ötüléses, így lehetőség van benne további két fő számára hálóhely kialakítására. A tetőn elérhető fedélzeti matrac 1980 mm hosszú és 1330 mm széles. A California Beach Camper szintén ötüléses, viszont már egy minikonyha is megtalálható benne. A következő lépcsőfokot a Coast jelenti, amelyben két akkumulátor, mosogatóval és egyégős gáztűzhellyel felszerelt konyhasarok áll rendelkezésre.

Az Ocean, mint minden California csúcsa, elsősorban vizuálisan emelkedik ki a többi közül. A négyüléses modellváltozatot az újrahasznosított anyagból készült exkluzív Mélange Raven üléshuzat (az első ülések háttámlájára California feliratot hímeztek), ülésfűtés a vezető- és az első utasüléshez, kiegészítő fűtés, automata légkondicionáló (Climatronic), a nagy méretű tetőcsomagtartó, valamint a konyhasarok feletti háttérvilágítás teszi különlegessé. Teljesen exkluzív, olyan hatást kelt, mintha egy jacht fedélzetén ülne az ember.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a California Beach Tour felszereltségi szinttől kezdve mindegyikben megtalálható egy összecsukható asztal is. A Coast és Ocean modellváltozatokat pedig öt literrel nagyobb víztartállyal szerelik. Az új California mellett többféle vezetéstámogató rendszerrel érkezik, köztük olyan hasznos és fontos megoldások, mint a Travel Assist.

Az első kiszállítások várhatóan 2024 második felében kezdődhetnek el, akkor jelenhet meg ténylegesen a modell az utakon.