Letartóztattak egy texasi férfit, aki lopott kamionnal hajtott bele egy helyi okmányirodába péntek délután. A baleset következtében egy ember életét vesztette, több mint egytucatnyian pedig megsebesültek – számolt be az esetről az AP News.

A 42 éves Clenard Parker bosszúból ütközött az épületnek, miután egy nappal korábban nem hosszabbították meg a hivatásos teherautó-vezetői engedélyét a hivatalban. Ezek után lopta el a rakománnyal teli, 18 kerekű félpótkocsis szerelvényt, aminek az eleje alaposan megsérült, az okmányiroda épületének bejáratán pedig egy óriási lyuk keletkezett a szándékos baleset következtében.

🚨 #BreakingNews‌ In Brenham, Texas, an 18-wheeler truck intentionally crashes into the Department of Public Safety office, injuring at least 16 people, some critically. Suspect, denied CDL license, in custody. Avoid the area as investigation unfolds. #Brenham #Texas #Emergency pic.twitter.com/LzIIzzm1aO

— DailyBuzzToday (@dailytodaybuzz) April 13, 2024