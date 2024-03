A Twin Coach 1927 és 1955 között működött Ohio államban található Kent városában. A cég alapvetően autóbuszok, trolibuszok gyártásával foglalkozott, de azért befért a portfólióba másfajta haszonjármű is. Ilyen volt a Twin Coach Delivery Truck is, amelyet – ahogy a neve is sugallja – nem emberek, hanem áruk szállítására terveztek. Ennek ellenére főkén autóbusz alkatrészekből építették össze.

Az egytonnás, 2,43 méteres tengelytávolságú teherautóra 1927. augusztus 16-án nyújtotta be William B.Fageol a szabadalmi kérvényt. Akkor még nem tudta, hogy 1929-ben a tőkés világ legsúlyosabb túltermelési válsága üti fel a fejét, de a jármű a ’30-as évek elején mégiscsak gyártásba került.

A pöttöm, négyhengeres, Hercules OOB típusú motorral szerelt kisteherautó ideális volt az úgynevezett „utolsó mérföldes” kiszállításokhoz, de akár fagyis-, vagy posta furgonként is lehetett üzemeltetni. Olyanok is akadtak belőle, amelyeket pékáruk szállítására használtak. Ezzel vitték ki a friss fánkokat, péksüteményeket, illetve kenyereket. A vezető mögött számos, többféle méretű és kapacitású kihúzhat fiók állt rendelkezésre. Mivel gyakori megállásokra tervezték, ezért oldalra elhúzható ajtókkal volt ellátva, amelyeket a mellső tengelyek mögé építettek be.

Sőt, egy mai szemmel nagyon érdekes funkcióval is ellátták, ha megrendelő úgy kérte. Ha a sofőrnek egy utcában nagyon sok címe volt, akkor aktiválhatta a „Walking beside the truck” funkciót, ami annyit jelent, hogy a kormányt fix állásba való állításával, valamint egy kúszófokozat bekapcsolásával a teherautó képes volt a folyamatos, lassú gurulásra, anélkül, hogy ült, vagy állt volna valaki a kormánya mögött. Ilyenkor a sofőr úgy tudta teljesíteni a kiszállításokat, hogy a teherautó minimális sebességgel gurult mellette. És honnan tudták az ügyfelek, hogy jön a kisteherautó? A járművet egy helyes kürttel is ellátták, így ha a sofőr használta, akkor egyből beindult a Pavlov-i reflex.

Ma már igazi ritkaságnak számít, de időről-időre feltűnik aukciós oldalakon, így például a Classic.com-on A legolcsóbb példány 48 ezer dollárba, vagyis 17,5 millió forintba, a legdrágább pedig 246 ezer dollárba, tehát körülbelül 89,4 millió forintot kóstál. A rajongás érthető, hiszen több mint 90 éves kisteherautóról beszélhetünk az ő esetében.