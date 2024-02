A bajor MAN-t már egy ideje foglalkoztatja az önvezető buszok fejlesztésének gondolata. A cég ezen a téren több fronton is aktív, és már ott tart, hogy van is mit prezentálnia a nagyközönségnek. A vállalat hamarosan egy, már önvezetésre felkészített elektromos buszt fog bemutatni Berlinben, a március 5-7. között megrendezendő VDV elektromos buszokkal foglalkozó konferencián.

Az újdonság az MAN elektromos városi buszmodelljére, a Lion’s City E-re épül, amelyre tavaly jelentősen megugrott a kereslet Európában. Az önvezető autóbuszt a Belintelli-projekt keretében fejlesztették ki, de nemcsak a gyártó, hanem más szervezetek szakemberei is részt vettek benne. A komplex együttműködésből a Berlini Technikai Egyetem (TU Berlin) DAI-laborja, az IAV autóipari mérnöki iroda, valamint a mesterséges intelligenciával foglalkozó ZEKI központ is kivette a részét.

Így született meg az automatizált MAN Lion’s City E, amely minden bizonnyal vonzani fogja a tekinteteket. Külsején ugyanis olyan kütyük vannak, amelyek még hiányoznak a modern, alacsony padlós városi autóbuszokról. Persze, mindez nem a véletlen műve. Az újdonságot legalább 50-féle szenzorral, így például kamerákkal, ultrahangos érzékelőkkel, radarokkal, valamint lézeres távérzékelőkkel („lidarokkal”) látták el. Ezekből azonban csak azokat veszi észre elsőre az ember, amelyek jelentősen kiállnak a karosszéria vonalából.

A ZEKI által fejlesztett önvezető rendszer ezekből az érzékelőkből összegyűjtött adatok alapján végzi a munkáját. Gondoskodik a kormányzásról, a fékezésről, vagy lassításról, valamint az elindulásról és a megállásról.

Legyen szó automatizált vezetésről, károsanyag-kibocsátástól mentes hajtásokról vagy digitalizációról – a közlekedési és logisztikai ágazat technológiai változása egyértelműen felgyorsult. Éppen ezért stratégiát alkottunk arra vonatkozóan, hogyan formáljuk ezt a változást. Ennek több úttörő megoldás és forradalmian új technológia is a része” – árulta el a fejlesztés kapcsán Heinz Kiess, az MAN Truck&Bus termékmarketingért felelős vezetője.

Bár az autóbuszt egyelőre forgalomtól elzárt területen tesztelik, nemsokára Berlinben is ki lehet majd próbálni. A projekt résztvevői szeretnék, ha az utasok minél pontosabb képet kapnának a jármű működéséről, éppen ezért a busz belsejében több olyan monitort is elhelyeztek, amely dinamikus ábrákkal és grafikákkal mutatja be a busz egyes funkcióinak működését.