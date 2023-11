A 2023-as esztendő meglehetősen mozgalmas év volt a Scania számára, amely idehaza jelenleg főként a teherautókról és a nyerges vontatókról ismert. A svéd márka egy időben az autóbuszok piacán is ismerősen csengett idehaza, ami jelentős mértékben az Ikarusszal, majd az Ikarus EAG-gal történő egykori együttműködésnek is köszönhető. Változik az idők szele, a két márka idén már egymástól függetlenül volt jelen a világ egyik legjelentősebb autóbuszos mustráján, a Busworld kiállításon Brüsszelben. Persze, az már önmagában meglepetésként hatott, hogy a Scania egyáltalán részt vett rajta, hiszen a nyár elején jelentették be, hogy a Scania teljesen leállítja a kész autóbuszok gyártását.

Nem csoda, ha ezek után szakmai berkekben sokan azt találhatják, mi lesz a Scania szerepvállalásával az autóbuszos szegmensben? A Vezessnek exkluzív lehetősége nyílt a Scania buszok jövőjéről beszélgetni Johanna Salomonsson Linddel, a Scania alelnöke és személyszállítási megoldásokért felelős vezetőjével, valamint Carl-Johan Lööf-fel a Scania termékfejlesztési részlegének vezetőjével.

Talán sokakat meglepett a Scania döntése a busz üzletággal kapcsolatban. Jelen pillanatban milyen stratégiai célkitűzésekkel rendelkezik a vállalat a közlekedési megoldások terén?

Johanna Salomonsson Lind (“Johanna”) – A Scania ebben az évben korábban bemutatta új stratégiáját, amely alapvetően saját alaptevékenységeinkre helyezi a fókuszt. Folyatnunk kell a fenntartható megoldásokba történő befektetéseinket, amelyek ügyfeleinket még nyereségesebbé teszik. A mi szervezetünk két ígéreten alapul. Az egyik, hogy megbízható és globális partner legyünk. Alapvetően három, hosszú távú alapokon nyugvó pillérre támaszkodunk, amelyeket tovább kívánunk fejleszteni. Az egyik a moduláris rendszerünk, amely számos busztípus építésére alkalmas. A globális szervizhálózatunknak köszönhetően a mi alvázainkra épített buszokat akár a hét mindennapján, 0-24 órában használhatják az üzemeltetők. Ez éveken keresztül magas rendelkezési állási időt jelent.

Mindamellett a lokális és globális partnereinkkel együttműködve olyan autóbuszokat tudunk építeni, amelyek minden helyi elvárásnak megfelelnek. Ez egy megbízható és jelentős nemzetközi piaci szereplővé teszi a Scaniát. Másfelől pedig szeretnénk folytatni a fenntartható közlekedési megoldások fejlesztését. Mindezt a globális lábnyomból, valamint a hajtáslánc-megoldások széles skálájából szerzett tapasztalataink alapján hajtjuk végre. Megtanultunk, hogy a helyi követelmények a világ minden táján, akár városonként is változhatnak. Éppen ezért úgy hisszük, hogy hajtásrendszerek széles kínálatában minden országban képesek vagyunk megtalálni az üzemeltetők számára leginkább passzoló megoldást. Ennek köszönhetően minden ország, vagy város előrébb tud lépni a fenntartható közlekedés irányába.

A Scania kész buszt már egyáltalán nem, hanem inkább alvázakat kínál a karosszálók számára. Milyen cégekkel dolgoznak jelenleg együtt ezen a téren?

Johanna – Ez egy meglehetősen nehéz döntés volt, hogy újraszervezzük ezt az üzletágat. De megtettük és mindez nem jelenti az, hogy nem fogunk befektetni a buszos szegmensbe. Azért is döntöttünk így, mert úgy gondoljuk, hogy azokra pillérekre kell koncentrálni, amelyeket az imént említettem. Mindent összevetve tehát, mi továbbra is komplex megoldásokat kínálunk. Kész buszokat pedig partnereinkkel közösen értékesítünk. A karosszáló partnereinkkel már meglehetősen régre visszanyúló együttműködésünk van és jelenleg is több mint 100 céggel dolgozunk közösen ezen a téren a világ minden tájáról. Hiszünk benne, hogy ezzel a hálózattal képesek vagyunk olyan buszokat kínálni, amelyek megfelelnek az adott városnak, vagy régiónak. Természetesen tovább fogunk dolgozni ezen a platformon.

Milyen városi buszokat kínál most a Scania a közép-európai üzemeltetőknek?

Johanna – A városi buszok terén az alacsony belépésű buszainkra tudnám felhívni a figyelmet. Amikor úgy döntöttünk, hogy leállítjuk a komplett buszok gyártását, akkor egyúttal arról is határoztunk, hogy folytatjuk az alacsony belépésű alvázak gyártását. És ez az az megoldás, amire úgy tekintünk a partnereinkkel közösen, hogy lehetővé teszi, hogy továbbra is jelen legyünk az intercity buszok szegmensében. Mi most az egyik legjobb platformot tudjuk kínálni, számos partnernek. A mi munkánk jelenleg az, hogy megtaláljuk ügyfeleink számára az igényeinek legmegfelelőbb partnereket.

Mit gondol az alternatív hajtású turistabuszokról? Ezek mennyire lehetnek versenyképesek a dízelüzeműekkel szemben?

Johanna – Én erősen elkötelezett vagyok a megújuló erőforrások irányában, nem csak a jelenre nézve, hanem a jövőre vonatkozóan is. Ez egy olyan költséghatékony út, amely lehetővé teszi azt a gyors, fenntartható megoldásokra történő átállást, amelyre a gazdaságainknak jelenleg szüksége van. A gázüzemű járművek TCO-ja („teljes birtoklási költség”) nagyon jó. Különösen akkor, amikor a gázárak kellően alacsony szinten vannak. A biogáz ráadásul lokálisan is elérhető és feleslegessé teszi az importot. Hiszek benne, hogy a megújuló erőforrásokból előállított üzemanyagok és a földgáz még sokáig velünk lesz.

Carl-Johan – Azt gondolom, hogy a jövőben az akkumulátor-elektromos járművek (BEV) is jelentős szerepet fognak játszani. Az új akkumulátor-elektromos platformunk a bizonyíték erre, mert legalább 500 kilométer tehető meg vele egy feltöltéssel. Nemcsak városi, hanem akár városközi utasszállításra is alkalmas.

A Scania a távolsági buszok terén is kínál már fenntartható megoldásokat.

Carl-Johan – A cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott és az Irizarral közösen fejlesztett turistabuszunkat a Busworldön mutattuk be. Ez 730 literes LNG-tartállyal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egy feltöltéssel legalább 1200 kilométert lehessen vele megtenni. Mi abszolút fenntartható megoldásként tekintünk erre a fejlesztésre és az LNG-töltőhálózat fejlesztése már amúgy is zajlik.

Szükség volt-e bármilyen kompromisszumra az LNG-üzemű távolsági busszal kapcsolatban, gondolva itt elsősorban a csomagtérre.

Carl-Johan – Egy ilyen autóbusz esetében ugyanakkora csomagtérnek kell rendelkezésre állnia, mint mondjuk egy díelüzemű változatnál. Nem vesztettünk semmilyen értékes helyet, ami az üzemeltetőknek és az utasoknak egyaránt megfelelő. Ez a hátsó, tengely mögötti ajtó alkalmazásának, valamint a hátsó traktusban kiépített WC-nek köszönhető.

A Scania néhány évvel ezelőtt belekezdett egy önvezető buszok fejlesztésére vonatkozó projektbe. Volt szerencsém látni az első ilyen prototípust, ami rendkívül meggyőző volt azzal kapcsolatban, hogy a Scaniának komoly víziója van ezen a téren. Igaz, az a legújabb generációs Citywide-ra épült, amelynek a sorozatgyártása idén leállt. Mit lehet tudni most erről a projektről?

Johanna – A Scania továbbra is invesztál az önvezető megoldásokba és ez az egyik olyan fontos terület, ahol kamatoztathatjuk partnereink képességeit és tapasztalatait. Az, hogy ugyanazt a technológiát, ugyanazokat a szenzorokat, elektromos rendszereket használhatjuk az autóbuszoknál, mint a teherautóknál lehetővé teszi, hogy nagyon érzékeny és magas minőséget kínáló technikát fejlesszünk ki. Az önvezető technológiák fejlesztése továbbra is a stratégiánk része.

Carl-Johan – Az önvezető technológiákhoz kapcsolódva még annyit fontosnak tartanék megjegyezni, hogy nincs ezzel kapcsolatban pontos menetrendünk, de már nagyon közel járunk hozzá. Ősszel új, teljesen digitális műszerfalat mutattunk be és ez már képes megfelelni az önvezetéssel kapcsolatos kritériumoknak. Az új műszerfal két darab nagy képernyőt foglal magában és számos olyan funkció telepíthető rajta, amely képes támogatni az önvezetést.

Mennyire könnyű most, a pandémia után turistabuszokat értékesíteni?

Carl-Johan – Azt gondolom, hogy most egyfajta visszapattanásnak lehetünk szemtanúi a covid-járvány után. A pandémia egy nagyon nehéz időszak volt a buszgyártók számára. Azt kell mondanom, hogy a korábbi mennyiségek visszatértek, de az is igaz, hogy a piac folyamatosan változik. Már nem ugyanaz, mint volt.

Johanna – Amit mi látunk most az valóban az, hogy a piac gyökeres átalakuláson megy keresztül. Egyes szereplők, amelyek korábban még állami kézben voltak, mára már privát tulajdonba kerültek. Nehéz megjósolni mi következik. Az viszont nem elhanyagolandó tényező, hogy több országban is népességrobbanás tapasztalható, ami kihívás elé állítja a személyszállítási ágazatot pusztán azért, mert nem áll rendelkezésre elegendő autóbusz. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezekben az országokban jelentősen nőhet a buszpiac. A buszos utazás már önmagában kezd versenyképesebb lenni a repülővel szemben, ami szintén fontos trend. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a háztartások többsége már inkább az olcsóbbnak számító buszozást tudja kifizetni, ha messzebb kell utazni.

Készülnek-e bármilyen meglepetéssel a következő években a buszos szegmensre vonatkozóan?

Carl-Johan – A meglepetéseket a Busworldön bemutattuk. Az új alacsonypadlós BEV-platform komoly hatótávot kínál. Elképzelhető, hogy a jövőben kiegészítjük a portfóliónkat további BEV-platformokkal.