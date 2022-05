Május 9-12. között tartják idén az “International Bus of the Year” elnevezésű európai menetpróbát, amelynek során szakújságírók városi buszokat próbálnak ki, hogy megnevezzék a 2023-as év győztes járművét. A teszten az MAN is részt vesz a Lion’s City E-vel, amit saját lábán küldenek az Írországban található Limerickbe, az európai menetpróba idei főhadiszállására.

A különleges turné április 29-én startolt Münchenben, a második állomása az ausztriai Insbruck volt. Ezután következett a svájci St. Moritz, Zürich, illetve a franciaországi Strasbourg. A 12,2 méter hosszú, teljesen elektromos városi autóbusz jelenleg Luxemburgnál jár, ezt követően Brüsszelben, Rouenban és Cherbourg-ban fog feltűnni. A francia partoknál pedig hajóra teszik, hogy aztán Wexford érintésével Limerickbe érjen május 8-án. Az autóbusszal a turné ideje alatt 2500 kilométert tesznek meg.

“Ezzel a turnéval azt szeretnénk bemutatni, hogy a zéróemissziós hajtáslánccal ellátott autóbuszok megbízható és mindennapi közlekedésre használható alternatívát jelentenek Európában. Ennek érdekében rövid idő alatt számtalan metropoliszt keresünk fel, de az útvonal részét képezi az Alpok is” – árulta el Rudi Kuchta, az MAN Truck&Bus üzleti részlegének vezetője.

Az MAN Lion’s City E hajtásáról egy, a hátsó tengelynél található 326 lóerős (240 kW) csúcsteljesítménnyel rendelkező központi elektromotor gondoskodik, amely a 480 kWh-s lítiumalapú NMC-akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges áramot. A jármű összesen 88 utas szállítására alkalmas, és egy feltöltéssel 350 kilométert lehet vele maximálisan megtenni. Tavaly ugyanakkor egy városi kísérlet során 550 km-res hatótávot is sikerült belőle “kicsikarni”. Az autóbusz a hazai utazóközönség számára sem ismeretlen, hiszen már Budapesten, Kaposvárott és Dunakeszin is kipróbálhatták.

A turné során az interneten bárki nyomon követheti az autóbusz menettulajdonságait, így például az egy adott nap alatt megtett távolságot, valamint az aktuális energiafelhasználást. A szervezők emellett az ezzel kapcsolatos weboldalra egy-egy megállóhelyhez köthető látnivalót is bemutatnak, így a Lion’s City E turnéjának nyomon követésével egy kicsit Európa is jobban megismerhető és felfedezhető.