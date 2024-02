A Ford F-Max vontató, amely 2019-ben büszkén viselhette az Év Teherautója címet, alapvetően egyféle kabinnal készül. Hajtása is adott, mivel csak egyféle, 500 lóerős Ecotorq dízelmotorral rendelhető. A török gyártó éppen ezért időről időre limitált szériás változatokkal kívánja megtörni az egyhangúságot. A legújabb, a Select meglehetősen jól sikerült.

Az optikaituning-csomag két – a fekete és az aranybarna (vagy bronz) – kombinációjára épül. Előbbi misztikus és spirituális jelentéssel bír, utóbbi pedig a fényesség és az elegancia szimbóluma. Ha a külsőt nézzük, akkor alapvetően a fekete (Agate Black) uralja a vontató megjelenését, ám a szélvédő, valamint az oldalablakok alatti sáv aranybarna fényezést kapott, vizuálisan kettéosztva ezáltal az F-Maxot. Nemcsak a kabin, hanem a visszapillantó tükrök háza is ilyen színben tündököl.

A belsőt is ez a két szín határozza meg, de érezhetően óvatosan bántak az aranybarna betétekkel. Mindössze a légbeömlőket összekötő borításra, az ajtónyitókra, valamint a kormánykerékre jutott belőle. Ennek megkoronázásaképpen az alapvetően fekete bőrüléseket és a kormánykereket aranybarna színű cérnavarrással látták el. Az összkép tehát nemcsak sportosságot, hanem eleganciát is tükröz. A sofőr egyáltalán nem mindennapi környezetben töltheti a munkaóráit. Az utasüléssel szemben lévő burkolaton pedig az is látszik, hogy a 400 darabos szériából éppen melyikben ül az ember.

A Select optikai csomaggal feldobott F-Max a tavalyi Solutrans kiállításon mutatkozott be Lyonban. Hivatalos forgalmazása azonban csak most indult el.