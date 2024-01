24 éve gördült le a gyártósorról ez a Scania T144G 460 típusú nyerges vontató, amely látványos vérfrissítésen esett át nemrég. Ez leginkább esztétikai jellegű volt, mert a technikai átalakítást már jóval korábban megkapta. A 2010-es évek elején ugyanis kibővítették a fülkéjét, tengelytávolságát pedig hatméteresre növelték. A svéd csőrös így impozáns, 8,3 méter hosszúra hízott.

A jármű mozgatásáról 460 lóerős, 13,9 literes, nyolchengeres dízelmotor gondoskodik. A maga idejében ugyan nem ez volt a legerősebb, hanem az 530 lóerős, ami a T144L-ben is duruzsolt. Szó se róla, a cikkünk alanyául szolgáló nyergesnek sincs oka a szégyenkezésre, sőt. A 460 lóerős teljesítményét ugyanis alacsony, 1900-as percenkénti fordulatszám mellett tudja leadni. Elektronikus üzemanyag-befecskendezéssel, intercoolerrel (töltőlevegőűtővel) és turbófeltöltővel is ellátták a blokkot.

Az erőforráshoz 12 fokozatú, manuális, Scania GRS900R típusú sebességváltó csatlakozik. Ez a váltó olyan sikeres volt, hogy aztán ezt az egységet a svéd gyártó az R szériánál is alkalmazta. Érdekesség, hogy ez a váltó két extra lassú sebességfokozattal is rendelkezik, mindemellett akár 150 tonnás össztömeget is tudott kezelni, persze csak akkor, ha magát a nyergest is eszerint az elvárások szerint építették meg. A sztenderd T144G 40, illetve egyes országokban 44 tonnás össztömegre hitelesítették.

A holland Van Der Hejiden tuningcég által kezelésbe vett példányt valószínűleg már évekkel ezelőtt félretették amolyan hobbijármű gyanánt, ezért is történhetett meg az, hogy az eredetileg 1872 mm hosszú fülkéjét jelentősen megnöveljék. Ennek köszönhetően az amerikai csőrösökre jellemző grandiózus belső tér áll a sofőr rendelkezésére, amiben nemcsak egy ágynak, hanem egy társalkodó résznek, illetve addicionális tárolószekrényeknek is jut hely. A vizuális tuning során a 4-es szériára jellemző megjelenést lecserélték az R szériás külsőre.

Hogy ez mennyire elegáns megoldás egy 24 éves nyergesnél, az ízlés dolga, de vitathatatlan, hogy egyáltalán nem lehetne összetéveszteni egy másik nyerges vontatóval. A fülke hátuljára például egy Scania L80-as teherautót festettek fel, amely fölött az alábbi felirat olvasható angolul: „Amikor a szenvedély találkozik a munkával, akkor a munka hobbivá válik.” Nehezen lehet vitatkozni ezzel a megállapítással, ahogyan a piros fényezésre festett fehér csíkozással sem, ami retrós eleganciával ruházza fel.

Egyetlen hátránya, hogy motorja miatt még Euro II-es károsanyagkibocsátás-besorolással rendelkezik, ami nem hangzik túl jól, ha az ember például Németországban akar útdíjat fizetni rá. Látványa miatt viszont biztosan utánafordulnak, járjon bárhol is ez a csőrös.