Nemrég számoltunk be róla, hogy idén sor kerül hazánk valaha volt legnagyobb hidrogén busz tesztjére. Mint ismeretes január 5-én egy Solaris Urbino 12 Hydrogen típusú szóló busz állt forgalomba Debrecenben. Az üzemanyagcellás technológiát használó autóbusz azonban nemcsak a cívisvárosban, hanem több nagyvárosban is feltűnik majd idén. Így a miskolci, kecskeméti, kaposvári, zalaegerszegi és győri utasoknak is lesz lehetősége kipróbálni.

Igen ám, de a történetben van egy bibi. Hazánkban egyelőre egyetlen egy hidrogéntöltő állomás van. És az is csak Budapesten. Na, de akkor hogyan fognak hidrogén tankolni ebbe a lengyel fejlesztésű és gyártmányú autóbuszba, ami nevében Stanisław Lem sci-fi regényét idézi meg. A választ a Messer Hungarogáz adta meg, amely egész évben el fogja látni a szóló buszt a szükséges üzemanyaggal. Így a HUMDA által koordinált kísérleti projektben komoly tapasztalatokra tehet szert Magyarország a hidrogénbuszok terén.

A hazai szakemberek úgy kalkuláltak, hogy a busz nem fog megtenni napi 200 kilométernél többet. Mivel a hatótávja 350-400 km, így várhatóan szükség lesz napi egy, vagy kétnaponta egy alkalommal történő töltésre. Ezt a műveletet egy mobil hidrogén töltőállomásról fogják elvégezni, ami valójában nem más, mint egy hidrogéntartályokkal felszerelt félpótkocsi, amit egy nyerges vontató húz. Természetesen mindig oda, ahová szükség van rá. A megoldás nem először van használatban, tavaly ugyanis már Pakson pontosan ezzel a megoldással tankoltak meg egy Toyota hajtásrendszerrel szerelt hidrogénbuszt. (Fontos megjegyezni, hogy a hazai cseppfolyósított földgázt kínáló kutakra egyelőre ugyanígy jut el az LNG is.)

A Messer, amely nemcsak a töltést, hanem a hidrogén előállítását is végzi a busz üzemeltetéséhez a legnagyobb ilyen jellegű flottával rendelkezik. De hosszútávon nyilván az állandó hidrogén töltőállomások telepítése jelenhet megoldást. Ehhez persze tudni kell, mennyire éri meg egy ilyen hidrogénbuszt üzemeltetni hazai viszonyok között. Remélhetőleg ez a mintaprojekt többek között erre a kérdésre is választ ad majd.

Ahogy említettük, a busz most Debrecenben van és a pontos indulási időpontokról a járatot üzemeltető DKV Zrt. Facebook-oldalán lehet tájékozódni. Ezen a járművön nem kell jegyet váltani, az utasok ingyen utazhatnak vele.