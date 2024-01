A járművön túlmutató platformként (Platform Beyond Vehicle, PBV) jellemzi új fejlesztését a Kia. Első pillantásra átlagos furgonokról beszélünk, még ha megjelenésük – az akkumulátoros elektromos tanulmányautókra jellemző módon – végletekig letisztult, futurisztikusan puritán is.

Kezdésként három modellt mutatott be a Kia, ezek PV1, PV5 és PV7 néven futnak; ezek közül a közepes méretű PV5 a cég ígérete szerint már 2025-ben sorozatgyártásba kerül.

Ez azonban csak az első lépés a PVB üzleti modell bevezetésében: az ugyanis egyrészt fejlett szoftveres megoldások kifejlesztésében és megvalósításban, másrészt a rendelkezésre álló tér innovatív kihasználásában látja a fejlődés irányát. Ezeken keresztül pedig reményeik szerint olyan ügyfélelvárásokra is megoldást nyújthatnak, amelyekkel jelenleg senki nem foglalkozik – ebben pedig a cégcsoport olyan, jövőbeli technológiai fejlesztéseinek is szerepet szán, mint az autonóm mobilitás, a robotika, vagy a légi közlekedés.

Az elképzelés szerint a járművek közötti adatkommunikáció, illetve a külső adatok (útvonal- és fuvarinformációk) integrálása révén szoftver alapú járműflották alakíthatók ki, amelyek kevesebb állásidővel és fokozott költséghatékonysággal üzemeltethetők. Ennek fontos elemeként a fedélzeti infotainment rendszerre külső szolgáltatók célszoftverei is telepíthetők lesznek, így az egyes szakmák és feladatok speciális szoftveres igényeit az autó külső elektronikus berendezések nélkül is képes lesz kiszolgálni.

A program második fázisában ezek a járművek mesterséges intelligencia alapú mobilitási platformmá fejlődnek, amelyek mindig naprakész szoftvereikkel kétirányú kommunikációt folytatnak a felhasználók intelligens eszközeivel, illetve a fent említett, jövőbeli mobilitási technológiákkal.

A harmadik, végső szakaszban ezek az interaktív entitások egy nagy, közös digitális ökoszisztémát alkotnak, amely az egyénekkel és a települések infrastruktúrájával kommunikálva, összehangoltan biztosítanak minden elképzelhető szolgáltatást. Hogy pontosan milyeneket, azt az ügyfelekkel folytatott eszmecsere alapján dolgozzák ki.

Ennek a rugalmasságnak az egyik kulcseleme az Easy Swap (azaz egyszerű csere) technológia, amely lehetővé teszi, hogy a vezetőfülke mögötti elemet az aktuális szállítási feladathoz igazodva cseréljék. Nappal taxi, éjszaka furgon, hétvégén lakóautó – valahogy így. A modulokon belül a falakon, a padlón és a tetőn szabványos sínrendszer szolgál a szintén sztenderdizált méretű szerelvények rögzítésére: mintha Tetrist játszanánk a jövőbeli furgonokban.

A funkcionális dobozokat elektromágneses és mechanikus csatlakozás rögzítené a platformhoz. Mivel pedig az egyes feladatok eltérő helyigénnyel bírnak, a platform maga is alkalmazkodni tud a pillanatnyi feladathoz: hibrid architektúrája lehetővé teszi a hossz- és kereszttartók mozgatását. A hegesztések nélkül készülő padlólemez acélcsövekből és polimer elemekből áll, amelyek nagy szerkezeti szilárdságának köszönhetően jelentősen kisebbek lehetnek a ma megszokottnál – azaz több helyet hagynak a ténylegesen hasznos funkciók kiszolgálására.

A vezetői környezet ugyanolyan funkcionális és minimalista, mint a jármű többi része – például villámgyorsan kényelmes irodává alakítható át. A padló értelemszerűen teljesen sík, az ajtónyílások pedig a szilárd szerkezet jóvoltából különösen szélesek lehetnek. A felhasznált anyagok magától értetődően újrahasznosításból vagy felelős gazdálkodásból származnak.

A 2025-ben piacra kerülő PV5 a műfajban ma is megszokott módon többféle kivitelben lesz elérhető: készül belőle normál és emelt tetős áruszállító verzió, és fülkés alvázas is (ami valójában a koncepció lényege.) A Hyundai-csoport és a Motional közös fejlesztési projektjének eredményeit adoptálva robottaxi verzió is készül majd a PV5-ből. A PV7 és PV1 verziók (azaz a család legnagyobb és legkisebb tagjai) a második fázisban érkeznek – ekkor jelennek meg a moduláris, csereszabatos felépítmények.

A PBV termékcsalád egy kifejezetten erre a célra felépítendő gyárban készül majd, Dél-Koreában, amely figyelembe veszi a járművek fokozottan moduláris kialakítását. Az üzem 2025-től termel, évente akár 150 ezer járművet.