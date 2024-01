Bő hét évvel ezelőtt indult el a kishaszonjárművek szegmensében versenyző MAN TGE gyártása a Volkswagen lengyelországi üzemében. A modellel azóta sok minden történt: megjelent belőle a kisbuszos, lakóautós kivitel is, de van már belőle platós, illetve off-road terepre szánt változat is. Népszerűségét jól tükrözi, hogy tavaly legördült belőle a százezredik példány a szerelőszalagról. Vélhetően a legújabb fejlesztések is jó hatással lesznek a sorsára.

Az MAN TGE ugyanis megújult műszerfalat kap, amelyet egyszerűen „Next Level” névre kereszteltek. Az újdonság teljesen digitális, színes kijelzős műszeregységgel rendelkezik, a középső részére pedig 26 centiméter átmérőjű érintőképernyő került. Ezen van lehetőség az infotainment, illetve a multimedia rendszer kezelésére. Ezen az egységen választható ki a hallgatni kívánt rádióállomás, de ugyancsak itt lehet kezelni a gyári navigációt is. Adott esetben a telepített alkalmazások kezelésére is alkalmas.

Az iparági elvárásoknak megfelelően a kijelző okostelefon tükrözésre is alkalmas, emellett megjelenik az Alexa hangasszisztens is, amelyet eredetileg az Amazon fejlesztett ki. Ezzel a megoldással számos funkció úgy válik kezelhetővé, hogy közben nem vonja el a gépjárművezető figyelmét az útról. A Business felszereltségű modellben egy nagyobb 32 centiméter átmérőjű kijelző áll rendelkezésre.

Az új „Next Level” műszerfal része a megújult háromküllős multikormány, mindemellett több kényelmi funkciót is beépítettek. Ilyen a kulcs nélküli indítás, valamint az indukciós telefontöltés is. Megjelenik a modellnél továbbá az elektronikus rögzítőfék, amely nagy könnyebbséget fog jelenteni a csomagfutárok számára.

Az átalakítás érintette a légbeömlők elhelyezkedését is, ugyanis a nagy méretű kijelzők alkalmazása a miatt a műszerfal közepén található légbeömlők lejjebb kerültek. A műszerfal két szélén, az ajtók felőli részén található pohártartók viszont megmaradtak és a műszerfal tetején lévő tárolórekeszek sem tűntek el.

Az első, új műszerfallal ellátott MAN TGE furgonok várhatóan 2024 májusában gördülhetnek le a szerelőszalagról.