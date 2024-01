Az Ikarus meglehetősen mozgalmas éven van túl. A cég 2023 utolsó negyedévében leleplezte legújabb elektromos midijét, de az önjáró alváz is bekerült a kínálatába. A vállalat nemzetközi lehetőségeiről, valamint a várható fejlesztésekről Fehér Rolanddal, az Ikarus Cégcsoport augusztusban kinevezett új vezérigazgatójával beszélgettünk.

Tavaly a világ egyik legrangosabb kiállításán, a brüsszeli Busworldön mutatkozott be az Ikarus legújabb elektromos midibusza, a 80e. Milyenek voltak a visszajelzések ezzel az újdonsággal kapcsolatban?

Nem elfogultságból mondom, de csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a midivel kapcsolatosan. Rengeteg idegen nyelvű szaklapban jelent meg a buszról fényképes összefoglaló. A legtöbben kiemelték az utastér igényes anyagválasztását, az új független kerékfelfüggesztést és azt, hogy ebben a méretben egyedülálló módon végig alacsonypadlós.

Ez az autóbusz a V4-nek nevezett család első tagja, vagyis a jelenleg gyártásban lévő V3 utáni korszak első fecskéjének is tekinthető. Azóta erre a buszra sok érdeklődés érkezett. Éppen nemrég volt a kereskedő cégünknek, az Electrobus Europe-nak egy vezetői találkozója és ezen a meetingen úgy döntöttünk, hogy leadunk egy hat darabos megrendelést Kínába, ahol vegyes kooperációban fogják legyártani ezeket az autóbuszokat.

Az újdonság 2023 novemberében próbázott a budai Várban is, ahol nagyon kedvező tapasztalatokra tettek szert vele, mert a szűk helyeken is kiválóan elfér. Túlzás nélkül mondhatom, hogy mind fogyasztásban, mind pedig a kanyarodási képességek terén nagyon jól vizsgázott.

Várható-e esetleg, hogy más magyar városokban is kipróbálják ezt az autóbuszt?

Igen, érkezett érdeklődés rá többek között Veszprémből is. Azt kell mondjam, hogy minden a finanszírozáson múlik, de szerencsére a települések vezetői komoly érdeklődést mutatnak, ami bizakodásra ad okot. Székesfehérvárról is érkezett megkeresés. Mészáros Attila alpolgármester úr, kipróbálta az autóbuszt és nagyon pozitív visszajelzésekről számolt be. Ők egyébként jelenleg is használnak elektromos Ikarus autóbuszokat. Bízunk abban, hogy meg tudják vásárolni, nyilván még kérdéses, de jó látni, hogy ennek a busznak van piaca és van keresnivalója a potenciális megrendelők között.

Korunk Ikarusai A legendás Ikarus-gyártmányok széleskörű közismertségnek és népszerűségnek örvendenek, amelyek 2003-ig Székesfehérvárott, illetve 2007-ig Budapesten készültek. Ezután úgy tűnt, teljesen bealkonyult a márkának, de évek múlva, az előző évtized elején a magyar gyártmányú és fejlesztésű ARC-buszokon tűnhetett fel ismét Ikarus-logó. 2013-ban ezzel kapcsolatban egyenesen az Ikarus feltámadásáról írtunk. A székesfehérvári üzem mégsem az ARC-bázisú, hanem a honvédség számára gyártott Volvo-alvázas Currus Aries buszokkal kezdte meg ismét a termelést. Ezután ismét megjelent a szándék Ikarus-márkájú buszok gyártására, immáron külföldi partnerrel. Az Ikarus kínálatának gerincét jelenleg leginkább a kínai CRRC-vel közösen fejlesztett autóbuszok adják. Ezek egyik előfutára volt a 2018 végén bemutatott, a CRCC márkájú IC1211U típusú e-busz, amely még Ikarus CityPioneer néven került forgalomba. Ebből több prototípus is készült azzal a céllal, hogy egy, az európai és magyar piaci elvárásoknak minél jobban megfelelő, szériaérett elektromos buszt hozzanak létre. Így született meg a 120e, amely egy 12 méter hosszú, szóló, tisztán elektromos busz. Ennek gyártása teljes mértében Magyarországon történik, külső és belső dizánja hazai szakemberek munkáját dicséri, a karosszéria összeszerelése és a kínai hajtásrendszer beszerelése is Magyarországon, az Ikarus gyárban zajlik. Így ennél a modellnél a hazai hozzáadott érték már meghaladja az 50%-ot. 2023 októberében a belgiumi Busworld kiállításon mutatkozott be a legújabb elektromos Ikarus, a 80e, ami a CRRC és az Ikarus együttműködésének legújabb gyümölcse. Ez bár döntően európai főegységekkel, de még teljes egészében Kínában készül. Tavaly az Ikarus egy önjáró elektromos buszalvázat is bemutatott, amelyre 10-13 méter hosszú karosszériával rendelkező buszok építhetők. A portfólió részét képezi jelenleg a speciális rendeltetésű, így például mozgó egészségügyi szűrőbuszok, katonai felhasználású, vagy fogvatartottak szállítására alkalmas autóbuszok gyártása is. Ezek a szűrőbuszok kivételével döntően Volvo-alvázra és dízelmotorral készülnek. Az Ikarus kínálata idén elektromos csuklós busszal, valamint a V4-, azaz a negyedik generáció 120e-vel egészülhet ki.

Van-e most állami forrás, vagy lehet-e a jövőre vonatkozóan valamilyen támogatás elektromos buszok beszerzésére?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. A Volánbusz összesen 20 darab elektromos buszt szeretett volna vásárolni több önkormányzat számára. Nem titok, ezen a tenderen mi is szándékoztunk elindulni az új 12 méter hosszú, továbbfejlesztett autóbusszal, ami egyébként január-február környékén érkezik Székesfehérvárra. A tendert visszavonták, reméljük, hogy nemsokára újra kiírják és csak technikai pontosításokat végeznek rajta.

A 120e szóló kivitelnél a V4-es változat miben hoz újdonságot az előző kivitelhez képest?

A vázszerkezet struktúrája terén komoly előrelépés történt, például a már általam említett független kerékfelfüggesztés, amely azokra a viszonylatokra is nagyobb komfortérzetet biztosít, ahol esetleg rosszabbak az utak. Emellett a belső részt érintő anyaghasználatban léptünk nagyot előre. Ezek olyan anyagok, amik felveszik a versenyt a nagy német, vagy más nyugat-európai gyártókkal. Számunkra különleges lehetőség, hogy egyes nagy gyártók, így a Volvo és a Scania is befejezi a kész buszok gyártását. Innen nézve tehát pont jókor léptük meg ezeket a fejlesztéseket.

Húzótípus Az Ikarus jelenleg legsikeresebb típusának a 120e villanybusz tekinthető, amelyből Kaposváron, Székesfehérvárott, illetve Csömör vonzáskörzetében közlekedik több példány. A magyar gyártó mindemellett ezzel a típussal több hagyományos export piacot (Németország és Lengyelország) is vissza tudott szerezni. Jelenleg többek között a németországi Malschban, illetve Meiningenben, továbbá a lengyelországi Szczecinekben utazhatnak az utasok 120e típusú buszokkal.

Mikor érkezhet meg az új csuklós változat?

Ahogy említettem a midi már most elérhető a piacon, és a jövő év elején már rendelkezni fog azokkal a típusbizonyítványokkal, amelyekkel Európában forgalomba lehet hozni. Az új 12 méteres elektromos busz prototípusa az idei év elején rendelkezésre áll, a típusbizonyítványa pedig várhatóan már májusra meglesz. A csuklós változat, a 180e pedig várhatóan 2024 utolsó negyedévében fog megérkezni.

Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy fura módon ragaszkodnak Európában a csuklós buszhoz, valamiért hozzászoktak az emberek. Éppen ezért érdemes volt kifejlesztenünk ezt a változatot. Azt gondolom ugyanakkor, hogy sok helyen érdemesebb lenne inkább háromtengelyes, szóló buszt alkalmazni, hiszen közel ugyanannyi utast tudnak elvinni, mint a csuklósok, csak kisebb a karbantartási igényük.

November végén Székesfehérváron bemutatkozott az új elektromos buszalváz. Mit lehet tudni ezzel kapcsolatban?

Ez az Óbudai Egyetemmel közösen megvalósult fejlesztés, ami már kész terméknek tekinthető. Ezzel az önjáró alvázzal kapcsolatban már most évi 100-150 darabos megrendelésekről beszélgetünk és még nem száradt rajta meg a festék. Ez persze egy nagyon hízelgő mennyiség, amit elő is kell tudni állítani, ráadásul ez egy komplex jármű, ami mindent tud, amit a kész busznak tudnia kell, tehát emeli, vagy süllyeszti magát, gyakorlatilag az összes fontos funkcióval rendelkezik.

A tengelytávja a megrendelő igényei szerint változtatható, így bármilyen karosszálónak ideális lehet, aki a 9-13 méter közötti buszokat szereti építeni. Egy magyar buszgyártó komoly érdeklődést mutat az alváz iránt, ami annak is köszönhető, hogy az eddigi beszállítójuk nehezen tudja kielégíteni az elektromos busz alvázakkal kapcsolatos megrendeléseket.

Az elektromos buszaikhoz immáron a pantográfos töltés is elérhető.

Igen és azt gondolom, hogy az világújdonságnak tekinthető, hogy a Siemens együttműködik valakivel a gyors töltési megoldások terén. Büszkék vagyunk rá, hogy minket választott partneréül, ez is jelzi, az Ikarus külföldi presztízsét. Ez egyébként már a második generációs fejlesztés, ami sokkal könnyebb és hatékonyabb töltést tud megvalósítani.

A Siemensszel van egy közös megállapodásunk mindkét irányba kizárólagos, ami azt is jelenti, hogy ez a pantográf már hozzá van igazítva az érkező V4-es verzióhoz, vagyis az új típuscsalád bármelyik busza képes lesz a pantográfos töltésre. Az előkészítés akkor is meglesz, ha adott esetben a megrendelő nem úgy kéri az autóbuszt. Ezen töltési megoldás legfőbb előnye, hogy akár egy teljes műszakot végig tud dolgozni az autóbusz, ha mondjuk a végállomáson, vagy egy forgalmasabb csomópontba van telepítve, azaz könnyen elérhető az autóbuszok számára.

Hogyan látja milyen trendek jellemzik jelenleg az elektromos buszpiacot? Tényleg ilyen jelentős a kereslet az elektromos buszokra?

Döbbenetesen erős, számomra is meglepő. Én azt gondolom, hogy az európai buszgyártók már nem tudják lefedni az európai piacot, ezért a mindenki által ismert kínai, vagy a kínai technológiát használó török buszoknak szinte muszáj itt lenniük, hiszen nagyon élénk kereslet mutatkozik a városi elektromos autóbuszokra.

Természetesen van Európán kívül is világ és ott az Ikarus márkaneve még mindig annyira erős, hogy sokszor én is meglepődők ezen. Most volt szerencsém végig látogatni közép-ázsiai országokat és az ottani miniszterek és államtitkárok azzal kezdik, hogy gyerekként mindig Ikarusszal közlekedtek. Ők Ikarust szeretnétek használni, de sokáig nem volt olyan portfólió, ami széles körben képes lett volna lefedni az igényeket. Most már van és ez előrelépési lehetőséget jelent a számunkra ezen a téren. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kínálatunkban nemcsak elektromos, hanem dízel hajtás is megtalálható.

Az Ikarus az elektromos 120e típussal nemcsak idehaza, hanem a német és a lengyel piacon is jelen van. Utóbbi a 2023-as év nagy dobásának tekinthető, hiszen a magyar gyártó visszatért egy fontos kelet-közép-európai piacra. Hogy áll most a lengyel megrendelés teljesítése?

Szczecinekbe és a Kłosok közlekedési vállalat számára szállítunk elektromos buszokat, konkrét megrendelés alapján 8+5 darab autóbuszt. Ezek határidőre leszállításra kerülnek, de például Kłosoknál már forgalomba is állt kettő darab Ikarus 120e. Az idei év első felében pedig a maradék megrendelt mennyiség is átadásra kerül. Bízom benne, hogy hamarosan további példányokra érkezik megrendelés, mivel jelenleg is kiépítés alatt van a lengyel értékesítői hálózat. Ígéretes piacnak tartom még Romániát is jelenleg, mivel ott nagyon sok e-busz beszerzése valósulhat meg a közeljövőben. Azt gondolom, hogy az Ikarusnak igenis van létjogosultsága Európában és bármelyik másik gyártóval versenyképes lehet.

A legújabb midi is kínai-magyar kooperációban készült. Mennyi lehet most a hozzáadott hazai érték az Ikarus elektromos buszokkal kapcsolatban?

Azt tudomásul kell venni, hogy Kína gyártja most a legtöbb elektromos buszt a világon. Ez éves szinten harmincezer buszt jelent és ezt a mennyiséget főként a nagy gyártók adják össze. Ezek után nem meglepő, hogy rengeteg pénzt tudnak a fejlesztésekre fordítani. Ez látszik az eredményeiken is, mert a Yutong például az utóbbi időben több értékelésen is megelőzte a Mercedes-Benzt.

Én nagyon büszke vagyok arra, hogy találtunk egy olyan technológiai partnert, aki szóba áll velünk egyrészt, másrészt elfogadja azt, hogy van egy olyan elképzelésünk, hogy szeretnénk a tervezés jó részét házon belül tartani. A CRRC-nek nincs ezzel problémája, pedig lehet, hogy megenne minket reggelire. A midi esetében a homlokfal és a hátfal saját tervezésű és ami nagyon fontos, hogy a technikai specifikáció is. Mi adtuk meg a méreteket, illetve a teljesítményt is.

Én most azon dolgozom Székesfehérvárott, hogy a hozzáadott magyar érték akár az ötven százalékot is el tudja érni a jövőben. Ez jelentheti a vázszerkezetet is akár, vagy az ablaküvegeket, vagy a műszerfalat. Mi fel vagyunk arra készülve, hogy egy közös alapokon fejlesztett elektromos busz esetében akár más európai beszállítók alkatrészeit is felhasználjuk. Erre a kínai partnerünk is teljes mértékben nyitott. A célunk, hogy a mi termékeink a legnagyobb darabszámban eladott prémium e-buszok legyenek Európában.