Elkészült az első magyar gyártású Lynx harci jármű – jelentette be szombaton a Honvédelmi Minisztérium. A magyar állam még 2020. augusztusában írt alá szerződést a német Rheinmetall céggel Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására Magyarországon.

Nem sokkal később 209 darab ilyen harcjárművet rendeltek meg, amelyből 163 darabot a zalaegerszegi Rheinmetall Hungary Zrt. gyárt le, most készült el az első. A KF41 néven futó modellt 2018 nyarán mutatták be, és a Magyar Honvédség is ebből a típusból vásárolt, az első 2022-ben érkezett meg.

Többfunkciós, moduláris felépítésű jármű, így egy alvázra többféle felépítmény, fegyverrendszer is felépíthető, és ezek utólag is cserélhetők rajta. A jármű személyzete három főből áll, a harcjármű parancsnokból, a harcjármű vezetőből és a harcjármű irányzóból, őket nyolc fő deszantos egészíti ki.

A Hiúzt nemrég a Vezess is kipróbálta. A 45 tonnás Lynx KF41 felmegy akár 60 fokos emelkedőn, átjut másfél méter mély vízen és egy méter magas akadályra is felküzdi magát. Előre 60-70 km/órás tempóval tud haladni, hátrafelé 35-tel. Fogyasztása elérheti a 200 litert 100 kilométerre vetítve.

További friss hír, hogy a Rheinmetall egy új megállapodása szerint, a Hiúzok alapjain fejleszt légvédelmi rendszert a Magyar Honvédség számára. Az alacsonyan szálló, kisméretű drónok, illetve a hagyományos légi célok elleni aktív védekezésre.