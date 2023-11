2024-re az Iveco a teljes kínálatát megújítja, a vadonatúj S-Way-ről nemrég számoltunk be, amely mellett a kisebb testvér, a több mint négy évtizede óta készülő Daily is frissebb formában folytatja. A frissítések kevésbé látványosak, ámde fontosak. Az olasz gyártó ezúttal leginkább a belső értékekre koncentrált.

Külső

Változatlan külsővel készül 2024-ben is az Iveco Daily , talán azért nem, mert az évtized elejére sikerült egy olyan egyedi formanyelvezetet kialakítani, ami jól megkülönböztethetővé teszi a konkurens termékektől. De az is lehet, hogy úgy vannak az Iveco-nál, hogy a „szépség belülről fakad”, éppen ezért nem variálják a külsőt. A jelenleg futó generációt 2014-ben mutatták be, majd 2019 áprilisában szolid faceliftet hajtottak végre rajta. Ennek során új hűtőmaszkot, valamint LED-technológiás fényszórókat kapott.

Személyautós támogatást kap a sofőr ebben a furgonban 1 /20 A 2024-es modellév mentazöld színekben pompázik. A 2024-es modellév mentazöld színekben pompázik. Fotó megosztása: 2 /20 A Leoncino (bal oldalt) az egyik legmeneőbb Daily. A Leoncino (bal oldalt) az egyik legmeneőbb Daily. Fotó megosztása: 3 /20 Jól áll ez a színárnyalat a Dailynek. Jól áll ez a színárnyalat a Dailynek. Fotó megosztása: 5 /20 Így néz ki egy felépítmény nélküli elektromos Daily. Így néz ki egy felépítmény nélküli elektromos Daily. Fotó megosztása: 6 /20 A felfrissített Daily digitális műszeregységet kapott. A felfrissített Daily digitális műszeregységet kapott. Fotó megosztása: 7 /20 Feltűnően sok a kijelző az új Daily-ben. Feltűnően sok a kijelző az új Daily-ben. Fotó megosztása: 9 /20 Az automataváltó karja. A kézifék is elektromos működtetésű lett. Az automataváltó karja. A kézifék is elektromos működtetésű lett. Fotó megosztása: 10 /20 Kis asztalka varázsolható elő a középső ülésből. Kis asztalka varázsolható elő a középső ülésből. Fotó megosztása: 11 /20 Megmaradtak a tároló rekeszek az ülések alatt. Megmaradtak a tároló rekeszek az ülések alatt. Fotó megosztása: 13 /20 A töltőcsatlakozó a Daily bal oldalára került. A töltőcsatlakozó a Daily bal oldalára került. Fotó megosztása: 14 /20 A középső kijelzőn jeleníthető meg a kamera képe. A középső kijelzőn jeleníthető meg a kamera képe. Fotó megosztása: 15 /20 Tárolórekeszek kerültek a műszerfal tetejére. Tárolórekeszek kerültek a műszerfal tetejére. Fotó megosztása: 17 /20 Ha nincs manuális kézifék, akkor ez a kis konzol is befér az utasülés és a vezetőülés közé. Ha nincs manuális kézifék, akkor ez a kis konzol is befér az utasülés és a vezetőülés közé. Fotó megosztása: 18 /20 Tetszetős az új Daily kárpitozása. Tetszetős az új Daily kárpitozása. Fotó megosztása: 19 /20 Változatlanul sokféle felépítménnyel érhető el a Daily. Változatlanul sokféle felépítménnyel érhető el a Daily. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Daily 3,5 – 7,2 tonna közötti össztömegű változatokkal érhető el és bár alapvetően leginkább a zárt áruszállítós vagy fix platós változatok jöhetnek belőle szembe a hazai utakon, de léteznek belőle még billentő platós, ponyvás, vagy hűtődobozos variánsok. Mindemellett személyszállítós változatok is készülnek belőle. A modell személyre-szabhatóságát segíti, hogy többféle hosszúságban (5040 – 7500 mm) készül, illetve a karosszéria magasságát (1545 – 2100 mm) és a tengelyek távolságát (3000 – 4100 mm) is megszabhatja a megrendelő.

A városi furgonok – a csomagszállító változatok különösen – sérülésveszélynek vannak kitéve, éppen ezért rendkívül hasznos, hogy a Daily-nél nemcsak a lökhárítók óvják a karosszériát, hanem a kocsitest alsó sávja is védve van egy műanyag borítással. Aki a szépségre hajt, az könnyfém felnikkel teheti vagányabbá a modell megjelenését. A Leoncino variáns pedig azt mutatja meg, hogy akár retró hatású furgon is kihozható a Dailyből, még ha nincs még olyan hosszú történtelme, mint a Transporternek.

Belső

Az olasz gyártó mérnökei újragondolták a Daily műszerfalát. A legfontosabb változás, hogy a kormánykerék mögé 26 centiméter széles színes képernyő került, amelynél a sofőr háromféle nézetből választhat. A műszerfal közepén, a korábbi viszonylag egyszerű és idejétmúlt kijelző helyét színes érintőképernyő (7 vagy 10 colos méretű lehet) vette át, amely az infotainment rendszer kezelésére szolgál.

A fedélzeti rendszeren a Tom-Tom navigáció fut, de a telefontükrözésnek köszönhetően a gépjárművezetők a saját maguk által preferált navigációt is igénybe vehetik. Újdonság, hogy a műszerfal közepére vezeték nélküli telefontöltő is került, de ugyancsak ezen a részen rendelkezésre áll USB-A, valamint USB-C típusú töltőcsatlakozó. Az Iveco nem mondott le a hangvezérlésről sem, így a multimédia rendszerben megtalálható az Iveco Driver Pal, amely menet közben hasznos, ha úgy akarja valaki megkeresni a legközelebbi töltőállomást, hogy le sem veszi a kezét a kormányról.

Az Iveco törekedett arra, hogy plusz rekeszekkel segítse a sofőrök munkáját. Éppen ezért azoknál a változatoknál, amelyeket már elektronikusan működtethető kézifékkel szerelnek a sofőrülés és az utasülés mellé egy olyan konzol kerül, amelyben egy-egy pohártartó, valamint USB-A és USB-C típusú töltőpont is rendelkezésre áll. Emellett a műszerfal teteje is több nyitott tárolórekesszel gazdagodott, ez jó hely iratoknak számláknak.

A klíma kezelőgombjai maradtak a helyükön, a kormánykerék is változatlan maradt. Az Iveco mindemellett megőrzött olyan praktikus megoldásokat is, mint a középső ülésből lehajtható miniasztal, ami étkezére is alkalmas, de jegyzetelésre is tökéletes, mivel a felső részén egy csiptető is van, így könnyedén megoldható a különféle dokumentumok rögzítése. Érdekesség, hogy az A-oszlop belső borítására került a holttérfigyelő háromszög alakú visszajelzője, így nem a visszapillantó tükör felső sarkában, hanem a fülkében jelenik meg a sofőr számára visszajelzés, ha valaki a gépjármű közelében tartózkodik.

A raktér szempontjából a Daily változatlan: a legkisebb 7,3 köbméteres, míg a legnagyobb akár 19 köbméteres raktérrel rendelkezhet. Személyszállítós változata pedig maximum 22 utast tud szállítani egyszerre.

Technika

Alapvetően 2.3 literes F1A jelölésű, valamint 3.0 literes F1C típusú dízelmotorokkal készülnek az Iveco Daily modellek. Ezek a motorok szelektív katalitikus redukciójú katalizátort (SCR) használnak a kipufogógáz kezelésre, így teljesítik a károsanyag-kibocsátási szabványokat. A kisebb motor 116, 136, 156 lóerős változatokban készül, a nagyobbak 150, 180 és 205 lóerős kivitelekben érhetők el. A Daily 136 lóerős gázhajtással is rendelkezésre áll. A manuális váltók mellett akár a Hi-Matic nyolcfokozatú automata sebességváltóval is társíthatók a motorok.

Tavaly mutatkozott be az elektromos változat , amely 140 kW teljesítményű (korábban csak 60 és 80 kW-os állt rendelkezésre) villanymotorral és az Iveco leányvállalatától származó FTP lítiumion akkumulátorokkal készül. Az eDaily 1 – 4 akkumulátor csomaggal készülhet: egy darab esetén 37 kWh, négy darab esetén pedig 148 kWh kapacitás áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy maximum 240-300 km lehet az eDaily hatótávja. Töltését 22 kW-os AC-töltővel, vagy 115 kW teljesítményű DC-töltővel lehet elvégezni.

Érdekesség, hogy tavaly az olasz gyártó egy hidrogéncellás változatot is leleplezett, ez azonban még nem szerepel a kínálatban . Pedig önmagában ígéretes lenne, hiszen 350 kilométert lehet vele megtenni egy feltöltéssel. Az üzemanyagcella ugyanis a Hyundai-tól származott.

A bemutatón nem volt lehetőség a Daily kipróbálására, de egy-két dologban biztosan újszerű élményt fog nyújtani a modell. Az egyik, hogy immáron alkalmas a 2-es szintű automatizált vezetésre, ami annyit jelent, hogy a jármű képes önmagát aktív kormányzással a sáv közepén tartani (Advanced Lane Centering), miközben az adaptív tempomat tartja a beállított sebességet és a távolságot az előtte haladótól.. A modellt felszerelték a veszélyeztetett útfelhasználókat felismerő és azonosító vészfékasszisztenssel (AEBS) is.

A vezetőt olyan vezetéstámogató rendszerek is segítik, mint a torlódás asszisztens (Traffic Jam Assist), a Stop&Go funkcióval kiegészített adaptív tempomat, az intelligens táblafelismerő rendszer, valamint a kanyarodás segítő asszisztens, amely automatikusan aktiválja a féket abban az esetben, ha feltűnik egy gyalogos, vagy biciklis a jármű oldalán. Persze, ez csak akkor történhet meg, ha a sofőr figyelmen kívül hagyja a holttérfigyelő audio- és vizuális jelzéseit.

A Daily egyes funkcióinak kezelését az Iveco Driver App könnyíti meg, a flottamenedzserek pedig minden bizonnyal nagy örömüket fogják lelni az új Iveco ON portálnak, amelyen keresztül könnyedén lecsekkolhatják a Daily aktuális adatait, illetve távolról beállíthatják, hogy a jármű kizárólag az Eco módot használja, amivel üzemanyag vagy energia takarítható meg.

Fontos kényelmi funkció még a kulcsnélküli nyitás és indítás, amely leginkább olyan alkalmazási területeken jöhet jól, ahol a sofőrnek gyakran kell ki- és beszállnia a járműből.

Összegzés

Az Iveco Daily fontos korszerűsítéseken esett át, ami minden bizonnyal még sokáig partiban tartja a modellt. Népszerűségét jól tükrözi, hogy a 3,5 – 7,2 tonna közötti szegmensben Európában 50 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. Az 2024-es modellváltozat praktikusabb, modernebb és ergonomikusabb vezetőteret kínál azok számára, akik különféle árukat szeretnének eljuttatnak A-pontból B-pontba. A technikai korszerűsítés mellett az Iveco egy sor olyan szolgáltatást kínál a Daily mellé, amellyel még szerethetőbb munkaeszközzé tehető.