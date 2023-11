Bár még néhány nap hátra van a Télapó érkezéséig, az Iveco már elővette ajándékait a puttonyából. Az olasz konszern sok-sok újdonsággal érkezett Barcelonába, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a S-Way kínálat, amely kívül-belül megújult és a hajtásláncát sem hagyták érintetlenül. Az Iveco a versenyautók világából is merített inspirációt és ezt egyáltalán nem rejtették véka alá. Megmutatjuk milyen újdonságokat láttunk az olaszoktól a katalán városban.

Külső

Az S-Way fiatalnak számít a világ színpadán, hiszen 2019-ben mutatták be az Iveco Stralis utódjaként. Dizájnját nem kezdte ki az idő, éppen ezért még nem érkezett el az ideje egy komolyabb külső frissítésnek. Az olasz gyártónál emiatt csak minimális változtatásokat hajtottak végre rajta. Az egyik legfontosabb és leglátványosabb változtatás, hogy elérhetővé vált a hagyományos visszapillantó tükröket helyettesítő külső kamerarendszer (Camera Mirror System), amelyek a fülkével azonos színt kapnak.

Sportautók inspirálták ezt a kamiont 1 /22 Az új S-Way még jobban személyre szabható. Az új S-Way még jobban személyre szabható. Fotó megosztása: 2 /22 Az elektromos Iveco S-e Way műszerfala. Az elektromos Iveco S-e Way műszerfala. Fotó megosztása: 3 /22 Apró optikai módosításokat kapott az S-Way. Apró optikai módosításokat kapott az S-Way. Fotó megosztása: 5 /22 Akár 380 kW-os töltővel is tölthető. Akár 380 kW-os töltővel is tölthető. Fotó megosztása: 6 /22 Ez van az elektromos S-Way fülkéje alatt. Ez van az elektromos S-Way fülkéje alatt. Fotó megosztása: 7 /22 Az elektromos S-Way vezetői környezetét leginkább digitális kijelzők uralják. Az elektromos S-Way vezetői környezetét leginkább digitális kijelzők uralják. Fotó megosztása: 9 /22 Az Iveco S-e Way hátsó lámpája karakteresre sikeredett. Az Iveco S-e Way hátsó lámpája karakteresre sikeredett. Fotó megosztása: 10 /22 Változatlan lámpákkal készül. Változatlan lámpákkal készül. Fotó megosztása: 11 /22 Digitális visszapillantó és műszeregység jelent meg az S-Way kabinjában. Digitális visszapillantó és műszeregység jelent meg az S-Way kabinjában. Fotó megosztása: 13 /22 Az új S-Way-t kellemes anyaghasználat és ízléses színösszeállítás jellemzi. Az új S-Way-t kellemes anyaghasználat és ízléses színösszeállítás jellemzi. Fotó megosztása: 14 /22 Rendes lécsőt kapott a felső ágy is. Rendes lécsőt kapott a felső ágy is. Fotó megosztása: 15 /22 A kormánykerékre került az indítás gomb. A kormánykerékre került az indítás gomb. Fotó megosztása: 17 /22 Kihúzható fiókokat alakítottak ki a műszerfal középső traktusában. Kihúzható fiókokat alakítottak ki a műszerfal középső traktusában. Fotó megosztása: 18 /22 A külsó kameráknak köszönhetően 1,5 százalékkal csökkenthető a fogyasztés. A külsó kameráknak köszönhetően 1,5 százalékkal csökkenthető a fogyasztés. Fotó megosztása: 19 /22 Az elektromos S-Way utastere kevésbé elegáns, inkább praktikus. Az elektromos S-Way utastere kevésbé elegáns, inkább praktikus. Fotó megosztása: 21 /22 Nappali fényben sem néz ki rosszul az elektromos Iveco S-Way. Nappali fényben sem néz ki rosszul az elektromos Iveco S-Way. Fotó megosztása: 22 /22 Az új S-Way digitális műszergysége. Az új S-Way digitális műszergysége. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Fontos változás még az enyhe módosításon átesett hűtőmaszk alkalmazása, amelynél a vastag, fektetett „S”-betűt formázó lamellák ezüst színű éleket kaptak. Ezt egészíti ki a fülke két oldalán, az ajtó mögötti részen lévő burkolat cicomázása is, ami hűtőrács lamellák közötti részein lévő, hatszögletű műanyag alakzatok leképezésének tekinthető.

Valószínűleg ezeket a dizájn jegyeket az olaszok a skandináv versenytársaktól lesték el, de kifejezetten jól állnak az S-Way-nek is. Ezen megoldások lehetővé teszik, hogy egy üzemeltető a saját ízlésére szabja a nyergesének megjelenését. Csak hűtőmaszkból most már nyolcféle létezik. Újdonságként említhető még a vékonyabb betűkből összeállított logó is, amely így talán jobb olvasható.

Természetesen, ahogyan a legtöbb gyártó, úgy az Iveco is megkülönbözteti az elektromos változatokat a hagyományos hajtáslánccal szerelt variánsokat. Előbbieknél a lamellák türkizkék csíkokat kapnak, valamint a szélvédő fölötti napellenzőn is megtalálható egy ugyanilyen színű betét. Így már messziről rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy elektromos hajtású S-Way modellel van dolgunk. A színválaszték kiegészült különleges mentakék, illetve mentazöld árnyalatokkal is.

Belső

Az előző Iveco S-Way műszerfala ugyan ergonomikus volt, de a dizájn tekintetében nem volt különlegesl. Az olasz gyártónál ezért újra gondolták ezt a kérdést a kamionsofőrök és az üzemeltetők megkérdezésével. Az eredmény egy olyan műszerfal lett, amely jól áttekinthető, tetszetős és modern.

A vezetőt körbeölelő műszerfal alapvetően három – vezetői funkciókhoz köthető, tárolórekeszekkel ellátott, valamint lounge – részre bontható. Sokkal inkább nevezhető buszosnak, mintsem teherautósnak, de ez összhangban van az iparági trendekkel. Jól láthatóan drasztikusan lecsökkentették a mechanikus kapcsolók számát, ami a digitális műszeregységnek (10 vagy 12 colos), valamint az új multimedia/infotainment rendszernek (7 vagy 10,2 colos) köszönhető. A régi rögzítő fék karját átvette egy esztétikus, a műszerfal síkjába simuló kapcsoló variáns, mivel az S-Way immáron elektronikus rögzítő fékkel készül.

A műszerfal középső traktusában, a vezető lábterénél egy-egy nyitott polc áll rendelkezésre. A „Lounge” rész a vezetőfülke közepén kezdődik, ahol egy-egy mélyebb fiók húzható ki a műszerfalból. Az utasüléssel szembeni borításból pedig egy kisebb, 360 mm hosszú asztalkát lehet elővarázsolni. Bár a műszerfal optikailag alacsonyabbnak és kecsesebbnek hat, valójában kapott egy plusz párkányt, amibe négy darab pohártartót integráltak, nagyon praktikusan. Ez, a kormánykeréktől egészen a jobb oldali A-oszlopig tartó párkány lehetőséget biztosít az apróbb tárgyak, okostelefonok elhelyezésére. Az itt található USB-töltők révén pedig a sofőr és utasa is csatlakoztathatja okostelefonját, vagy más elektronikai eszközét.

Természetesen a korábbi tárolórekeszek megmaradtak, így az ajtózsebek mellett a szélvédő fölött egy háromrészes szekrény áll rendelkezésre, míg az ágy alól egy nagyobb tárolóláda húzható ki, és a hűtőládát sem spórolták ki.

A felhasznált anyagokban is fejlődött a modell, a műszerfal egy része és a multikormány szürke bőrborítást, addig a lounge rész bézs színű burkolatokat kapott. A vezető és az utas környezetét fémszínű légbeömlőkkel és dizájn betétekkel dobták fel. Az ajtókat ugyancsak fémes betétek díszítik, amelyek alatt LED-csíkok is vannak.

Nehezen észrevehető különbség még az elődhöz képest, de fontos hogy a multikormány kisebb lett (450 mm), cserébe viszont nagyobb tartományban állítható a kormányoszlop. Vagyis a sofőr személyautós vezetési stílust vehet fel. Újdonság továbbá, hogy a könnyebb be- és kiszállás érdekében a kormányoszlop teljesen függőleges helyzetbe állítható. Emellett az egyik legfontosabb újítást, a kulcs nélküli indítás gombját, amelyet a kormányba integráltak. Az ötlet a Ferrari sportautóiból leste el az Iveco ezáltal még olaszosabb és sportosabb irányvonalat képvisel a szegmensben.

Az elektromos változat, az S E-Way még a korábbi, műszerfalat használja. Arról viszont nem lehet ódákat zengeni, mivel a tengerentúli piacra készült és alapvetően az óriási kijelzőkkel kíván valamiféle Tesla utánérzést kelteni. Csak remélni lehet, hogy az Iveco idővel ezt is lecseréli, mert szépségdíjat biztosan nem érdemelne. Az indítókulcsot viszont lecserélték, sőt, még egy helyes kis lyukat is csináltak neki a műszerfalban.

Technika

Az Iveco S-Way (és az építőipari alkalmazásra fejlesztett X-Way) mostantól megerősített és hosszú löketű elülső légrugózással, valamint 9 tonnás elülső tengellyel készült. Mindez lehetővé teszi az olyan kombinációk kialakítását, mint a 6×4-es, vagy a 8×4-es tridem tengelyes variánsok. Mindent összevetve az S-Way mostantól akár 60 tonnás szerelvény össztömeggel is képes megbirkózni, ami jellemzően már a túlméretes, illetve túlsúlyos szállítmányok világa.

A S-Way hajtáslánc terén két fontos újdonságot lehet kiemelni. Az egyik, hogy a jelenlegi dízel kínálat kiegészült egy 13 literes xCursor dízelmotorral, amely többek között könnyebb hengerfejjel, hengerblokkal, magasabb nyomású közös befecskendezéssel (2500 bar), illetve új turbófeltöltővel rendelkezik. Az Iveco-nál azt mondják, hogy a fejlesztések révén 10 százalékkal sikerült csökkenteni a motor súlyát, ráadásul a várható futásteljesítmény 33%-kal, 1,6 millió kilométerre nőtt.

Az új dízelmotor a Meritor 17xHE típusú tengelyével, illetve a ZF 12 sebességes TraXon automataváltójával van párban a gyorsabb váltások, valamint a nagyobb tapadás érdekében. Az új motor értelemszerűen megnövelt teljesítményt kínál, így az S-Way akár 580 lóerős, 2800 Nm-res kivitelben is készülhet.

Az elektromos változat gyökerei egészen a Nikolával való együttműködésig nyúlnak vissza. Az amerikai cég már majdnem el is kezdte a Tre néven futó nyergesét Európában árulni, de az Iveco magához vette a kezdeményezést és megállapodott a Nikolával, hogy az öreg kontinensen csak és kizárólag Iveco márkanév alatt hozhatók forgalomba ezek a modellek.

A tisztán elektromos nyerges vontató 9 darab akksival készül, amelyek összkapacitása eléri a 738 kWh-ot. Hajtásáról 480 kW folyamatos teljesítményt kínáló FPT által fejlesztett e-tengely gondoskodik, amely magában foglalja a kerékagymotorokat, a váltót, valamint az invertert is. A 4×2-es hajtásképletű S-e Way 500 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel és akár 350 kW teljesítményű töltővel is feltölthető. Ebben az esetben 90 percre van szükség, hogy 20 százalékos töltöttségi szintről 80 százalékosra töltődjön fel az akkumulátor-csomagja. Nyerges vontatóként 22 tonna hasznos teherbírással és 44 tonnás össztömeggel tud megbirkózni az Iveco újdonsága.

A márka bejelentette, hogy 6×4-es változatban, merev alvázas és felépítmény kivitelben is elérhetővé teszi az S-e Way-t. Ebben az esetben 4-7 akkumulátor csomaggal, 490 kWh-os maximális kapacitással és 400 kilométeres hatótávval számolhatnak az üzemeltetők. 350 kW teljesítményű töltő esetén mindössze fél óra elég lehet az akkumulátor-csomag feltöltésére. A teherbírás ennél 19 tonna, össztömeg pedig 29 tonna.

Ezzel az Iveco újdonságai még nem értek véget, mivel 2024 második felében a márka piacra dobja az S-e Way FCEV Artic változatot, vagyis hidrogéncellás kiadást. Ezt eredetileg még a 2022-es hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon mutatták be a Nikolával közösen. Az FPT 400 kW teljesítményű e-tengelyét használó 6×2-es hajtásképletű nyerges vontató 70 kilogrammnyi hidrogént tud magával szállítani a fülke mögött található hidrogén tartályokban. Egy feltöltéssel 800 kilométer tehető meg vele és öt tonnával nagyobb terhelhetőséggel rendelkezik.

Azok pedig akik sem az elektromos, sem a hidrogéncellás változatokban nem látnak fantáziát szerencsét próbálhatnak az Iveco gázmotoros változataival. Az olasz márka amúgy is rendkívül otthonosan mozog ebben a szegmensben. A földgázzal hajtott S-Way 13 literes, 500 lóerős, 2200 Nm-res nyomatékot kínáló motorral készül. Sűrített földgázzal (CNG) üzemeltetve a kamionsofőrök 800 kilométert, cseppfolyósított földgázzal pedig körülbelül 1800 kilométert tudnak megtenni. Bár hazánkban még gyerekcipőben jár az LNG-hajtás ennek ellenére Európa szerte több mint 700 LNG—kút és 4100 CNG-töltőállomás áll rendelkezésre. Így érdemes lehet megfontolni az ilyen járművek beszerzését, ráadásul ezek az előző, dízelüzemű S-Way-hez képest 11 százalékkal kevesebb üzemanyagot használnak fel.

(Nem) Vezetés

Bár Barcelonában csak statikus bemutató volt, vagyis nem lehetett az S-Way modelleket kipróbálni, egy-két dolgot azonban már most is lehet tudni az újdonság vezetéséről. Az egyik, hogy a modell nagyon fontos frissítéseket kapott több vezetéstámogató rendszer személyében. Ennek köszönhetően a modell már a 2-es szintű önvezetésre képes.

Az országúti asszisztens („Highway assist”) segít a sofőrnek a sáv közepén tartani a kamiont, a stop&go funkcióval kiegészített adaptív sebességtartó technika pedig biztosítja az előre beállított sebesség fenntartását, mindemellett pedig lehetővé teszi a dugóban történő biztonságos araszolást is, mivel automatikusan távolságot tart az előtte haladó járműtől. Mindemellett gyalogos és biciklisérzékelővel ellátott holttérfigyelő rendszerrel, fáradtságérzékelővel, alkohol interlock indításgátlóval, valamint intelligens sebesség-szabályozóval is ellátták.

Az Iveco hangasszisztense, a Driver Pal, vagyis Alexa sem hiányozhat a fedélzetről, így többek között akár hangutasításokkal is kezelhető a GPS, ami nagy könnyebbséget jelent akkor, ha közeli éttermet, vagy benzinkutat kell találni. A gépjármű kezelését pedig nagyban megkönnyíti az Iveco Easy Way applikáció, amiben digitális ellenőrző lista, valamint interaktív járműkönyv is rendelkezésre áll. Vagyis néhány kattintással akár okostelefonon keresztül is hozzá lehet férni a legfontosabb információkhoz.

Jövőre az Iveco S-Way már négyéves lesz, a most bemutatott frissítések ehetővé teszik , hogy az olasz gyártó a jövőben azokat az üzemeltetőket is megszólítsa, akik túlméretes rakományok szállításával foglalkoznak, illetve akik már nem dízelben gondolkodnak, hanem zöldíteni kívánják a szolgáltatásukat, ezáltal pedig a közúti áruszállítást.