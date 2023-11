A Mitsubishi továbbra is lát fantáziát az elektromos furgonokban, ezért felfrissítette a már 12 éve készülő villany áruszállítóját. A Minicab-MiEV személyszállítóként is használható.

Bár az elektromos változat még fiatalnak számít, a Minicab modell meglehetősen komoly múlttal büszkélkedhet. Eredetileg 1966-ban mutatták be még platós kisteherautóként. Most már a nyolcadik generációnál jár, amely 2015 óta elérhető a japán piacon. Az első elektromos Minicab prototípusa 2010-ben mutatkozott be a nagyközönségnek és azóta már legalább 13 ezer darabot értékesítettek belőle a szigetországban.

Az első változatot még egészen aprócska, 10,5 kWh kapacitású akkumulátorral szerelték, de opcionálisan ennél nagyobb 16 kWh-os akksicsomag is elérhető volt hozzá. Így 100-150 kilométer volt megtehető egy feltöltéssel vele. A legújabb, immáron 2024-es modellévet képviselő változat 20 kWh kapacitású, lítiumion akkumulátor csomaggal készül, amivel már 180 kilométert is meg tud tenni egy feltöltéssel (WLTP ciklus szerint). Ha viszont lemerülne az akksi, akkor jobb, ha egy vastag könyvet magához vesz valaki, mert AC-töltővel 7,5 órát vesz igénybe az akkupakk feltöltése. Árnyalja a képet némiképp, hogy DC-töltővel 42 perc alatt tölthető 80 százalékosra az energiatároló egység.

Vigyázni kell azonban, mert a furgon belsejében egy 100V-os AC-konnektor is van, így adott esetben a furgon külső áramforrásként is használható az elektromos kutyük működtetéséhez. Nem mindegy azonban, meddig használja az ember így a járművet, mert azzal nyilván befolyásolja az elérhető hatótávot is. A felfrissített elektromos változat nemcsak négyüléses személyszállítóként, hanem kétüléses furgonként is elérhető. Ebben az esetben akár 14 darab (450x450x600 mm) doboz is befér a hátuljába.

Természetesen egy ekkora mikro furgonnál is számít a biztonság, ezért a Mitsubishi sávelhagyásra figyelmeztető asszisztenssel, hegymeneti elindulást segítő rendszerrel, gyalogosfelismeréssel ellátott, ütközésre figyelmeztető rendszerrel, automata távolsági fényszóró szabályozással, valamint parkolássegítő szenzorokkal is felvértezte. A gyártó szerint az újdonság simán és hangtalanul gyorsul, mivel a furgont egy 195 Nm-res nyomatékot kínáló villanymotor mozgatja.

A modell forgalmazása december 21-én indul Japánban és bár egyelőre nincs szó a nemzetközi értékesítésről, annyi bizonyos, hogy hamarosan Indonéziában is gyártani fogják. (A hagyományos változat 2017 óta van gyártásban a Jakartától nem messze található üzemben). Az ára körülbelül hasonló szintet képvisel, mint az előző generációs változaté, mivel a kétüléses változatért 2 431 000 Yen-t, vagyis átszámítva 5,6 millió forintot, míg a négyüléses kiadásért 2 486 000 Yen-t, vagyis körülbelül 5,7 millió forintnak megfelelő összeget kell letenniük a japán vásárlóknak.