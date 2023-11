A DAF tartogat még némi újdonságot az idei évre. A holland gyártó a franciaországi Lyonban megrendezendő Solutrans kiállításon mutatja be az XB, amely a korábbi LF utódjának tekinthető. A kifejezetten városi áruterítésre fejlesztett, közepes teherbírású modell lényegében szolid faceliftet kapott, de a frissítés nem csak a külsőt, hanem a belsőt, illetve a hajtásláncot is érintette.

A fülkén az egyik leglényegesebb változtatás, hogy a hűtőmaszk egy vastagabb keretet kapott, amelyet vékonyabb, ezüst színű lamellák kereszteznek sportosabbá és vagányabbá téve ezáltal a modellt. Az LF korábbi kedves, barátságos fizimiskája immáron a múlté. Ahogyan a bumszli visszapillantóké is, mert a teherautó vékonyabb és esztétikusabb tükröket is kapott. A holttér csökkentésre viszont továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek, éppen ezért az XB is megrendelhető a „járdára néző ablakkal”, ami az utasoldali ajtóban, a normál oldalüveg alatt, a lemezelésben található.

Bár külsőre nem igazán észrevehető, de lényeges változás még, hogy a felépítményezők munkájának megkönnyítése érdekében az XB új, rácsszerkezetű alvázzal rendelkezik. Újdonságnak számít továbbá az előre meghatározott alváz elrendezések bevezetése áthelyezett üzemanyagtartályokkal, kipufogórendszerekkel, akkumulátorokkal és légtartályokkal, amelyeket kifejezetten az úttakarítók és billenőplatós tehergépkocsik számára terveztek.

A belsőt illetően elmondható, hogy az ülések ugyanazzal a puha szövésű kárpitozással rendelkeznek, mint a márka újhullámos fejlesztésű XD, XF, XG és XG+ modelljei. A felszereltség terén is nagyot lépett előre a modell, mivel megkapta az új multikormányt, valamint a 12 colos, színes kijelzővel ellátott digitális műszeregységet.

Az új DAF XB 4,5 literes, 4 hengeres Paccar PX-5 és 6,7 literes, 6 hengeres Paccar PX-7 motorral gördül le a gyártósorról 124 kW (170 LE) és 227 kW (310 LE) közötti teljesítménnyel. Mindkét motor készen a hidrogénezett növényi olaj, vagyis a HVO használatára, ami akár 90 százalékkal csökkentheti a szén-dioxid kibocsátást. Érdekesség, hogy a Solutrans kiállításon nem belső égésű motorral szerelt, hanem egy villanymotoros változat mutatkozik be.

Az XB Electric elektromos motorja 120 vagy 190 kW névleges teljesítményt biztosít és 2600, valamint 3500 Nm-res csúcsnyomatékot ad le. A villanymotor a kobalt- és magnéziummentes lítium-ferrofoszfát (LFP) akkumulátorból nyeri a működéshez szükséges energiát, amely 141-282 kWh kapacitásban érhető el ennél a modellnél. Egy feltöltéssel maximum 350 kilométer tehető meg az új XB Electric-kel. Nem ez lesz a DAF egyetlen elektromos meglepetése, ugyanis az eindhoveni székhelyű gyártó az XD elektromos változatáról is lerántja a leplet.

A vadonatúj XB 12, 16, illetve 19 tonnás változatban érhető el. Az üzemeltetők nemcsak városi, hanem akár építőipari felhasználásra szánt változatra is szert tehetnek belőle. Az XBC elnevezést viselő modellváltozat 19 tonnás alvázzal rendelkezik, és nagy, 255 milliméteres hasmagasság, 25 fokos terepszög, a motortér védelmére szolgáló acél első hűtőlemez és masszív, lávaszürke acél lökhárító jellemzi.