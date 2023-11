A modell korábban merev felépítményes változatokban került az üzemeltetőkhöz, mert ideális volt városi disztribúciós feladatok ellátására. Aztán a Scania rájött, hogy több van benne, így megjelent belőle a nyerges vontatós változat prototípusa, amely extrém nagy, 74 tonnás össztömegre volt hitelesítve. Ez már a túlméretes és túlsúlyos, valamint a speciális szállítmányok területe, de kétség sem fér hozzá, hogy ebben a szegmensben is szükség lehet a fuvarok karbonlábnyomának csökkentésére. Érdekesség viszont, hogy a Scania a szériagyártású változatokat már kicsit kevesebb, 64 tonnás maximális össztömeggel kínálja.

Nem csoda, ha 2022-ben a svéd bányászati vállalat, a Boliden forgalomba is helyezett egy ilyen nagy teherbírású változatot Renströmsgruvanban, hogy azzal szállítsák az aranyércet. Megjegyzendő, hogy a 25P nemcsak Európában, hanem Szingapúrban és Új-Zélandon is meggyőző erővel bír a környezetbarát áruszállítást preferálók számára. A

Külső

Ahogy a nevében is benne van, a modell a P-fülkével készül, amely öt évvel ezelőtt újult meg. Az elektromos hajtásláncra való utalás nincsen túlhangsúlyozva a külsőben, nincs türkiz vagy zöld színűre fújva hűtőmaszk, vagyis a modell éppúgy néz ki, mint egy dízeles változat. Mindössze a hűtőrács egyik lamellája kapott halvány kék színezést. A színezetlen lökhárító és a matt műanyag kerékjárati ívek egy kis hétköznapisággal is felruházzák a modellt. Olyan, mintha már tucatjával gördülne le a gyártósorról. Tesztjárművünk hálófülkével volt ellátva, amely lehetővé teszi egy 800-1000 mm széles alsó sofőrágy alkalmazását is.

Highline kivitel révén a modell 3650 mm magas, 2550 mm széles és 7950 mm hosszú. Jól látszik tehát, hogy a méreteket tekintve egy midibusszal vetekszik, ami a nagy 4350 mm-res tengelytávolságnak is köszönhető. A 6×2*4NB hajtásképletből jól kiolvasható, hogy bár csak az első tengely hajtott, ennek ellenére a C-tengely kormányozható és akár fel is emelhető.

Belső

A 25P egy elegáns elektromos teherautó, mivel otthonos és tetszetős belső térrel büszkélkedhet. Ugyan a padlója nem sík, hiszen a középső traktusban van egy kisebb motorsátor, ennek ellenére a Scania törekedett arra, hogy a regionális áruszállításra szánt széria is ugyanazt az ergonómiát és utaskomfortot kínálja, mint mondjuk a Scania 770 lóerős országúti nyergese. A modell akár bőrborítású multi kormánnyal, bőr bevonatú ülésekkel is rendelhető. Műszerfala éppen olyan, mint bármelyik Scaniáé, jól áttekinthető és egyelőre a fizikai kapcsolók vannak többségben. Nincs kizárva ugyanakkor, hogy a 25P megkapja a Scania által bemutatott digitális műszerfalat. Tárolórekeszekből az ágy alatt vagy a szélvédő felett van bőségesen, a motorsátort pedig úgy próbálták hasznossá tenni, hogy kisebb tárolókat alakítottak ki benne.

Technika

A Scania 25P hajtásáról az EM C3-6 kódjelű villanymotorok gondoskodnak, amelyek együttesen 400, illetve 450 kW teljesítményt, illetve 3500 Nm-es nyomatékot adnak le. Érdekesség, hogy ez a három állandó mágneses szinkronmotorhoz hatfokozatú sebességváltó csatlakozik. A villanymotorok a lítiumion akkumulátorokból nyerik a működéshez szükséges energiát.

A 25P készülhet öt, illetve 9 akkumulátor-csomaggal, előbbi esetén 416, utóbbinál pedig 624 kWh kapacitás áll rendelkezésre. A hatótáv függ a szerelvény össztömegétől. Egy 64 tonnás össztömegű változat 250 kilométert, míg egy 40 tonnás 350 kilométert tud megtenni. A töltés maximum 375 kW teljesítményű CCS2 típusú töltővel végezhető.

A mellékhajtások választéka széles lehet, mivel a 25P modell 30 és 260 kW közötti teljesítményű elektronikus mellékhajtásokat és mechanikus kihajtásokat tud fogadni.

Vezetés

A 25P nyerges vontatóval ugyanolyan könnyen lehet elindulni, mint mondjuk egy dízelessel. A vezetőülésben ülve félelmetes megtapasztalni, mennyire könnyen hozza mozgásba a súlyos tonnákat a teherautó. Közben pedig a halkan és csendesen gyorsul. Hogy mennyire fürge tud lenni, az a 8-10 százalékos emelkedőkön jön ki igazán. Olyan teljesítménnyel és elánnal képes felkapaszkodni, mintha egy 770 lóerős V8-as motorral szerelt nyergest hajtana az ember. Természetesen a retarder ugyanúgy teszi a dolgát, mint egy dízeles változatnál. A kormánykerék erőkifejtés nélkül forgatható, így a parkolási műveletek is könnyedén, kényelmesen végezhetők. Mindent összevetve a 25P-re még nyerges vonatós változatban is illik az „elegáns” jelző. A teherautó kulturált munkavégzést és ergonomikus munkakörnyezetet biztosít. Kétségtelen, hogy rendkívül agilisen és fürgén tudja mozgatni a tonnákat a Scania újdonsága.

Hogy a 25P nyerges vontatós változata mennyire fogja uralni a magyar piacot a jövőben az még a jövő zenéje, de félpóttal, vagy merev alvázas teherautóként, pótkocsit vonatva ideális lehet az élelmiszerszállítást végző fuvarozóknak.