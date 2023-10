A sofőr nélküli teherautó persze nem teljesen önállóan hozza meg a döntéseit. Pusztán arról van szó, hogy a cseh cég olyan jármű fejlesztésébe kezdett, amely idővel a 3-as szintű önvezetésre is képes lesz. A prototípus nem hasonlít az eddig ismert Tatrákra, mindössze az orrán lévő logó segít kitalálni, hogy milyen járműről van szó. A projekt jelenlegi szakaszában az, hogy merre menjen a Tatra, az lényegében távirányítással kontrollálható az automatikus kormányzásnak köszönhetően.

„Olyan járművet próbálunk fejleszteni, amelyet a lehető legkeményebb üzemeltetési körülmények esetén is be lehet vetni. A katasztrófavédelem, valamint a tűzoltóság egyre jobban igényli az olyan teherautókat, amelyeket bizonyos körülmények esetén távirányítással lehet működtetni. A megfelelő kabinvédelem esetén ezek a járművek képesek olyan feladatokat is elvégezni, ami a személyzet jelenlétében kockázatos lenne” – hangsúlyozta Radomír Smolka, a Tatra fejlesztésért és kutatásért felelős vezetője. Hozzátette: az automatikus kormányzással ellátott Tatra előnyei mindemellett a bányaiparban is jól kihasználhatók.

Az autonóm módon közlekedő teherautók fejlesztése még 2021-ben kezdődött és a projektben az Ostravai Egyetem (VSB-TUO University) és a Valeo is részt vesz. Az alapot elsősorban a Tatra Force teherautó-család jelenti, mivel ezeket már eleve a legkeményebb terepre fejlesztették ki. A prototípus olyan, egyelőre nem szériamegoldásokkal van felvértezve, mint például a holttérfigyelő rendszer. A jármű hajtásáról 390 lóerős Cummins L9 típusú dízelmotor gondoskodik, amelyhez egy Allison 4500P típusú váltó csatlakozik.

Az önvezető Tatra tehát már a kanyarban van, csak idő kérdése, mikor készül el a tesztelésre alkalmas változat. Az pedig egészen új fejezetet nyithat a cseh gyártó történetében.